Что нужно съесть 11 февраля. Народные приметы на Лаврентьев день

Народные традиции 11 февраля
Об этой дате на Руси говорили: «Лаврентьев день то январем потянет, то мартом потянет», «И теплом приласкает, и морозом отдубасит». Это четко характеризовало погоду переменчивого февраля. На Лаврентия наблюдали за луной: если она росла — погода этого дня простоит всю первую половину следующего месяца.
Если же дата выпадала на новолуние, такая погода будет вторую половину месяца. Предсказывали погоду и по дыму из печи (если идет коромыслом — скоро будет тепло), и по лесу (если деревья шумят — к сильному ветру), и по дровам в печи (если они плохо разгораются — к оттепели).
Считалось, что в этот день ведьмы устраивают заломы сухой травы, заметенной снегом. В народе верили, что такие заломы сродни порчи. Они делаются, чтобы причинить хозяину зло. Чтобы отпугнуть ведьм, нужно было воткнуть по углам поля чертополох. Этого растения нечистая сила боится и никогда к нему не прикоснется.
Кроме того, молились Лаврентию люди, у которых были проблемы с глазами. Считалось, что этот святой может улучшить зрение и исцелить от слепоты. Удачным считался визит гостей в Лаврентьев день. По поверью, они приносят с собой счастье.
В этот день старались напечь пирожков с капустой или кулебяку. Чем больше их съешь, тем счастливее будешь. Остатки не выкидывали, а скармливали домашним животным.
11 февраля нельзя выполнять тяжелую физическую нагрузку. Женщинам труд и вовсе противопоказан. Еще не стоит заводить знакомства. Новые люди могут быстро превратиться во врагов. Также запрещается следовать чужим советам.
Народные приметы 11 февраля
- На этот день пришлась растущая луна — погода этого дня определяет всю первую половину марта, новолуние — вторая половина марта;
- Холодная погода — к жаркому августу;
- Ветреная погода — к дождливому году;
- Дрова плохо разгораются, и дым идет коромыслом — к оттепели;
- В лесу деревья шумят — к сильному ветру.