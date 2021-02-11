Что нужно съесть 11 февраля. Народные приметы на Лаврентьев день

Народные традиции 11 февраля

Об этой дате на Руси говорили: «Лаврентьев день то январем потянет, то мартом потянет», «И теплом приласкает, и морозом отдубасит». Это четко характеризовало погоду переменчивого февраля. На Лаврентия наблюдали за луной: если она росла — погода этого дня простоит всю первую половину следующего месяца.

Если же дата выпадала на новолуние, такая погода будет вторую половину месяца. Предсказывали погоду и по дыму из печи (если идет коромыслом — скоро будет тепло), и по лесу (если деревья шумят — к сильному ветру), и по дровам в печи (если они плохо разгораются — к оттепели).

Считалось, что в этот день ведьмы устраивают заломы сухой травы, заметенной снегом. В народе верили, что такие заломы сродни порчи. Они делаются, чтобы причинить хозяину зло. Чтобы отпугнуть ведьм, нужно было воткнуть по углам поля чертополох. Этого растения нечистая сила боится и никогда к нему не прикоснется.

Кроме того, молились Лаврентию люди, у которых были проблемы с глазами. Считалось, что этот святой может улучшить зрение и исцелить от слепоты. Удачным считался визит гостей в Лаврентьев день. По поверью, они приносят с собой счастье.

Пирожки. открытые источники

В этот день старались напечь пирожков с капустой или кулебяку. Чем больше их съешь, тем счастливее будешь. Остатки не выкидывали, а скармливали домашним животным.

11 февраля нельзя выполнять тяжелую физическую нагрузку. Женщинам труд и вовсе противопоказан. Еще не стоит заводить знакомства. Новые люди могут быстро превратиться во врагов. Также запрещается следовать чужим советам.

Народные приметы 11 февраля