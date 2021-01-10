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Жизнь

Что нужно съесть 10 января. Народные приметы в Домочадцев день

10 января отмечено в народном календаре Домочадцевым днем. Иначе его называют Мясоед. Ведь именно с этого дня крестьяне начинали есть мясо. Традиции и приметы даты — в нашем материале.

Новый год. Уют. Зима.
Новый год. Уют. Зима.
СС0

Народные традиции 10 января

в первые дни января было принято забивать скотину. В первую очередь на столе появлялась свинина. Однако это не отменяло еженедельный пост по средам и пятницам. В народе говорили: «Мясное — в мясоед, но постному — свой черед».

В это время начиналась пора свадеб. Поскольку Рождественский мясоед был долгим (он продолжался до Масленицы), времени для веселых брачных обрядов и застолий вполне хватало.

Мясоед называли также Домочадцевым днем. Вся семья собиралась в доме: сообща выполняли работы по хозяйству, вместе садились за стол. Этот день напоминал о том, что семейное согласие — самое дорогое, что может быть у человека. «Когда в семье лад, то и дело спорится, и достаток родится», — говорили люди.

Считалось, что любое желание семьи, загаданное десятого января, непременно исполнится. Для этого достаточно было пойти в центр города на Красную горку, вбить в землю столбик и привязать к нему ленту с мыслью о заветном желании.

10 января нельзя ругаться. А работать по дому стоит всей семьей. Обязательно подавать к столу мясо. Еще желательно навестить близких.

Мясо.
Мясо.
Michael Stern, CC BY-SA 2.0,part from original.

Народные приметы 10 января

  • Кошка весь день проспала — скоро придёт тепло, весна будет ранней.
  • Собака на снегу уснула, а не в будке — жди ненастья и снежных бурь.
  • Бельё не хочет сохнуть — в году случится большой урожай льна.
  • Воробьи чирикают под крышей — скоро придёт тёплая пора.
  • Если день снежный и вьюга завывает, то ожидай дождливого лета.

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