Что нужно съесть 10 января. Народные приметы в Домочадцев день

Народные традиции 10 января
в первые дни января было принято забивать скотину. В первую очередь на столе появлялась свинина. Однако это не отменяло еженедельный пост по средам и пятницам. В народе говорили: «Мясное — в мясоед, но постному — свой черед».
В это время начиналась пора свадеб. Поскольку Рождественский мясоед был долгим (он продолжался до Масленицы), времени для веселых брачных обрядов и застолий вполне хватало.
Мясоед называли также Домочадцевым днем. Вся семья собиралась в доме: сообща выполняли работы по хозяйству, вместе садились за стол. Этот день напоминал о том, что семейное согласие — самое дорогое, что может быть у человека. «Когда в семье лад, то и дело спорится, и достаток родится», — говорили люди.
Считалось, что любое желание семьи, загаданное десятого января, непременно исполнится. Для этого достаточно было пойти в центр города на Красную горку, вбить в землю столбик и привязать к нему ленту с мыслью о заветном желании.
10 января нельзя ругаться. А работать по дому стоит всей семьей. Обязательно подавать к столу мясо. Еще желательно навестить близких.
Народные приметы 10 января
- Кошка весь день проспала — скоро придёт тепло, весна будет ранней.
- Собака на снегу уснула, а не в будке — жди ненастья и снежных бурь.
- Бельё не хочет сохнуть — в году случится большой урожай льна.
- Воробьи чирикают под крышей — скоро придёт тёплая пора.
- Если день снежный и вьюга завывает, то ожидай дождливого лета.