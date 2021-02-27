Что обязательно нужно купить 27 февраля, чтобы привлечь удачу. Народные приметы на день Кирилла

27 февраля отмечается народно-христианский праздник — день Кирилла. Иначе дата называется: «Кирилл указчик», «Кирилл», «Весноуказник», «Бабьи взбрыксы». Рассказываем о традициях и приметах дня.

Народные традиции 27 февраля

На Руси Кирилла прозвали Весноуказчиком, поскольку по погоде в этот день судили о весне. Если она оказывалась хорошей, это предвещало крепкие морозы.

В таком случае пили горячий сбитень. Этот напиток из меда с пряностями был издревле популярен в народе. Пили его по несколько раз в день, торговали им на улицах и в трактирах.

На Кирилла также говорили: «Снег оседает — поля утучняет». Это было связано с тем, что крестьяне старались удержать на полях снежный покров, чтобы, растаяв, он напитал почву влагой.

Для этого мужчины выходили на будущую пашню и утаптывали снег. На Кирилла же в южных регионах начинали вывозить в поля навоз.

Еще одно название праздника — Бабьи взбрыксы. В старину на Руси в этот день женщины несли гостинцы повитухам, которые принимали у них роды.

Беременность. unsplash.com

Также именно на Кирилла знахари начинали лечить алкоголизм. По поверью, это резко повышает шансы на выздоровление.

27 февраля нужно делать покупки. Любая вещь, купленная в день святого Кирилла, прослужит долго, окажется добротной. Может принести удачу.

А вот идти к стоматологу не стоит. Согласно приметам, посещение стоматолога в день Кирилла окажется малоэффективным. И даже способно навредить.

Народные приметы 27 февраля