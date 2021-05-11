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Жизнь

Что обязательно нужно сделать 11 мая. Народные приметы на Березосок

11 мая отмечено в народном календаре праздником под говорящим названием «Березосок». Или «День березового сока». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связана дата.

Березы. Закат. Река
Березы. Закат. Река
СС0

Народные традиции 11 мая

Как видно из названия праздника, этот день посвящался березовому соку. Его начинали собирать и заготавливать впрок. Считалось, что самый вкусный и целебный сок течет в верхних ветках дерева, и если суметь добраться до них, то таким соком можно вылечить любого больного.

Однако, заготавливать сок в туманный или дождливый день не рекомендовалось — от такого напитка пользы было мало.

С этого дня березовым соком начинали поить больных, которые страдают весенними лихорадками. Перед этим их часто купали в дождевой воде или обтирали растопленным мартовским снегом, специально сбереженным для такого случая. Делать это полагалось только в ясный и погожий день.

Также березовым соком на Руси лечили цингу, отеки, фурункулез, артрит, подагру. Употребляли его и как мочегонное средство. Современные врачи рекомендуют пить березовый сок по три раза в день как противовоспалительное средство.

Березовый сок. Банка
Березовый сок. Банка
СС0

11 мая нельзя стричь волосы и ногти младенцам. Нельзя прокалывать уши — есть опасность обрести глухоту. Также не рекомендуется планировать помолвку — брак будет недолгий. Еще нельзя белить дом — действием можно выбелить из него здоровье и удачу.

Народные приметы 11 мая

  • Если звезды сильно мерцают на рассвете — будет дождь в самое ближайшее время.
  • Если солнце на востоке встает ясное, то лето будет погожим.
  • Весь день дует ветер с юга — летом будет много урожая, а также гроз.
  • Днем тепло и солнечно, а ночью в небе светят ярко звезды — год будет урожайным.
  • Понизилась температуре до окончания дождя — в ближайшие дни погода улучшится.
  • Береза распустилась — пора овес сеять, дуб распустился — пришло время для посадки гороха.
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