Что обязательно нужно сделать 11 мая. Народные приметы на Березосок

Народные традиции 11 мая
Как видно из названия праздника, этот день посвящался березовому соку. Его начинали собирать и заготавливать впрок. Считалось, что самый вкусный и целебный сок течет в верхних ветках дерева, и если суметь добраться до них, то таким соком можно вылечить любого больного.
Однако, заготавливать сок в туманный или дождливый день не рекомендовалось — от такого напитка пользы было мало.
С этого дня березовым соком начинали поить больных, которые страдают весенними лихорадками. Перед этим их часто купали в дождевой воде или обтирали растопленным мартовским снегом, специально сбереженным для такого случая. Делать это полагалось только в ясный и погожий день.
Также березовым соком на Руси лечили цингу, отеки, фурункулез, артрит, подагру. Употребляли его и как мочегонное средство. Современные врачи рекомендуют пить березовый сок по три раза в день как противовоспалительное средство.
11 мая нельзя стричь волосы и ногти младенцам. Нельзя прокалывать уши — есть опасность обрести глухоту. Также не рекомендуется планировать помолвку — брак будет недолгий. Еще нельзя белить дом — действием можно выбелить из него здоровье и удачу.
Народные приметы 11 мая
- Если звезды сильно мерцают на рассвете — будет дождь в самое ближайшее время.
- Если солнце на востоке встает ясное, то лето будет погожим.
- Весь день дует ветер с юга — летом будет много урожая, а также гроз.
- Днем тепло и солнечно, а ночью в небе светят ярко звезды — год будет урожайным.
- Понизилась температуре до окончания дождя — в ближайшие дни погода улучшится.
- Береза распустилась — пора овес сеять, дуб распустился — пришло время для посадки гороха.