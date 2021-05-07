Что можно и нельзя делать на день Евсея. Народные приметы 7 мая

Народные традиции 7 мая
В народе утверждали, что на Евсея всех гнет к земле, а к людям пристает маета. Чтобы избавиться от напасти, совершали молитвы и умывались святой водой. К этому дню нужно было закончить посев овса — отсюда и прозвище Евсея.
Об этом злаке говорили: «Овес любит хоть в воду, да в пору», — это означало, что сеять овес нужно было строго в определенное время, независимо от погоды и состояния почвы. Впрочем, существовали и особые приметы.
Сеять овес можно было, когда начинает распускаться береза, когда появляются крылатые муравьи, когда с ивы летит пух. По некоторым признакам судили и о будущем урожае; хорошим предзнаменованием считалось, если на Евсея появляется много комаров.
Даже если в начале мая стояла хорошая погода, крестьяне не спешили радоваться. Они знали, что после Евсеева дня может быть еще 12 дней морозов. Не рекомендуется заключать сделки, презентовать проекты и делать крупные вложения — все они потерпят фиаско.
Кроме того, лучше не выяснять отношения, а тем более не рвать их. Последствия могут быть непредсказуемыми.
Нужно постараться избежать любого негатива 7 мая. Будь то ревность или даже просто плохие мысли о ком-то, желание отмстить или навредить. Зло, задуманное в этот день, вернётся очень скоро.
Народные приметы 7 мая
- Распустились березовые почки — пора сеять овес.
- Много комаров — овес уродится.
- На заре небо желтеет — несколько дней будут дождливыми.
- Если рожь в дождь посеять, то сорняки замучают.
- Если вечером заря желтого цвета, то дождей не жди.
- Вокруг звезд чёрные или белые венчики — к дождю.
- Лучи солнца темнеют — к грозе.
- Над горизонтом повисли низкие облака, края которых имеют чёткое очертание — к сильной грозе и порывистому ветру.