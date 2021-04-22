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Жизнь

Что обязательно нужно делать в день Вадима. Народные приметы 22 апреля

22 апреля отмечается народно-христианский праздник — Вадим Ключник. По-другому день называется: «Вадим», «День отмыкания родников», «Вадим — отомкни родники». Народные традиции и приметы даты — в материале altapress.ru.

Весна.
Весна.
СС0

Народные традиции 22 апреля

В день Вадима, прозванного в народе Ключником, люди ходили к источникам (ключам), чистили их и приговаривали: «Подземная водица, отмыкаем тебе пути вешние». После этого из родников брали воду, умывались ею и пили ее. Считалось, что это укрепит здоровье.

Также на источниках гадали о смерти и жизни больных людей. Когда шли на ключ за водой, ни с кем не говорили, а придя, молились на все четыре стороны и спрашивали про человека: на живое или на мертвое?

Если загаданному предстояла долгая жизнь, вода должна была стоять светлая, как стеклышко. Если же больного ожидала кончина — ключи могли сильно забурлить.

На Вадима Ключника начинался также выгон скота на луга, где уже достаточно выросла свежая трава. Сны, увиденные этой ночью, могут стать вещими. Они подскажут, как правильно повести себя в той или иной ситуации.

22 апреля нужно постараться сделать так, чтобы холодильник был забит продуктами. Тогда впереди будет ожидать финансовое благополучие.

Холодильник. Продукты.
Холодильник. Продукты.
CC0

В этот день нельзя стричь и красить волосы. Считается, что так можно навлечь на себя кучу мелких неприятностей.

Народные приметы 22 апреля

  • Если облака при восходе багровые, то день ветреный будет, а если небо тучами затянуто, то жди дождика.
  • Если вода от дождя пузырится — дождик долгим будет.
  • Восход бледный — к засухе.
  • Осина почками усыпана — хороший урожай ячменя будет.
  • Если в этот день дождливо, то осенью хороший урожай соберёте.
  • Если кулик прилетел, значит зима совсем ушла.
  • С этого дня начинали выгон скотины на пастбище.
  • В мае будет холодно, если ночь теплая.
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