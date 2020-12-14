Что обязательно нужно приготовить 14 декабря: народные приметы на Наумов день

Народные традиции 14 декабря
14 декабря на Руси святому Науму молились о мудрости, прося «наставить на ум», «надоумить». Рано утром семейство обычно отправлялось в церковь. Там люди молились Науму, присутствовали на праздничной службе, просили благословения на учебу.
В честь праздника хозяйки обязательно выпекали лепешки в форме монет. Такие вкусные «деньги» способны принести успех и счастье.
Наши предки считали, что этот день Мудрый, поэтому с него начинали важные дела. Верующие полагали, что Наум подскажет, как поступить в любой ситуации, и приведет к лучшему результату.
Народные приметы 14 декабря
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Придёт Наум — наведёт на ум.
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Если ветер дует с севера или начинает менять свое направление, то скоро грянут морозы.
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Если на ночном небе звезды переливаются, то вскоре закружит вьюга.
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Если ночное небо усыпано звездами, то на следующий день ударит лютый мороз.
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Если в Наумов день собаки начали глухо лаять — жди снегопада.
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Если вороны начали каркать — жди метели.
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Если заяц от своей норы далеко не скачет, то скоро пойдет снег.