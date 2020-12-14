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Жизнь

Что обязательно нужно приготовить 14 декабря: народные приметы на Наумов день

14 декабря отмечается народно-христианский праздник Наумов день. По-другому его называют «Наум на ум». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Зима. Снег.
Зима. Снег.
СС0

Народные традиции 14 декабря

14 декабря на Руси святому Науму молились о мудрости, прося «наставить на ум», «надоумить». Рано утром семейство обычно отправлялось в церковь. Там люди молились Науму, присутствовали на праздничной службе, просили благословения на учебу.

В честь праздника хозяйки обязательно выпекали лепешки в форме монет. Такие вкусные «деньги» способны принести успех и счастье.

Наши предки считали, что этот день Мудрый, поэтому с него начинали важные дела. Верующие полагали, что Наум подскажет, как поступить в любой ситуации, и приведет к лучшему результату.

Зима.
Зима.
СС0

Народные приметы 14 декабря

  • Придёт Наум — наведёт на ум.

  • Если ветер дует с севера или начинает менять свое направление, то скоро грянут морозы.

  • Если на ночном небе звезды переливаются, то вскоре закружит вьюга.

  • Если ночное небо усыпано звездами, то на следующий день ударит лютый мороз.

  • Если в Наумов день собаки начали глухо лаять — жди снегопада.

  • Если вороны начали каркать — жди метели.

  • Если заяц от своей норы далеко не скачет, то скоро пойдет снег.

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