Что обязательно нужно приготовить 14 декабря: народные приметы на Наумов день

14 декабря отмечается народно-христианский праздник Наумов день. По-другому его называют «Наум на ум». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 14 декабря

14 декабря на Руси святому Науму молились о мудрости, прося «наставить на ум», «надоумить». Рано утром семейство обычно отправлялось в церковь. Там люди молились Науму, присутствовали на праздничной службе, просили благословения на учебу.

В честь праздника хозяйки обязательно выпекали лепешки в форме монет. Такие вкусные «деньги» способны принести успех и счастье.

Наши предки считали, что этот день Мудрый, поэтому с него начинали важные дела. Верующие полагали, что Наум подскажет, как поступить в любой ситуации, и приведет к лучшему результату.

Зима. СС0

Народные приметы 14 декабря