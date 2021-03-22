Что обязательно нужно приготовить 22 марта. Народные приметы на Сороки

Народные традиции 22 марта
В народе этот день считался днем второй встречи весны (первая была на Сретение, третью ждали на Благовещение), одним из самых больших праздников в году.
Крестьяне говорили: «на Сороки день с ночью меряется, зима кончается, весна начинается». Предвестниками весны были жаворонки (хотя на Сороки, по поверью, из-за моря прилетали 40 разных птиц).
Хозяйки загодя выпекали из теста печенье в виде птиц, как правило, 40 штук — по числу погибших мучеников. Для этого использовали упругое, хорошо вымешанное тесто а, в качестве смазки — сладкий крепкий чай.
Печенье давали ребятне, приговаривая: «Жаворонки прилетели, на головку детям сели». Детвора залезала на крыши, привязывала «жаворонков» к шестам и зазывала птиц скорей прилетать и приносить весну.
Затем выпечку крошили и раскидывали по сторонам. Впрочем, весна могла быть и обманчивой — утренние морозы еще бывали сильны.
Чтобы защититься от «утренников», хозяйки пекли из ржаной или овсяной муки 40 шариков — «сороки святые, колобаны золотые».
Их полагалось по одному выбрасывать из окна в течение 40 дней.
Наблюдали в этот день за погодой: если на Сороки тепло, то так же будет еще в течение 40 дней. Теплый ветер сулил дождливое лето.
Первый гром, прозвучавший над голым лесом, предвещал голодный год, а мороз на Сорок сороков, напротив, обещал урожай. Особенно проса.
22 марта нужно испечь печенье в виде жаворонка. С помощью него девушки могут гадать на возлюбленного.
Для этого нужно бросить «жаворонка» через плечо. Куда птица укажет хвостом, с той стороны и придет жених.
Юношам в этот день стоит качаться на качелях. Предки считали, что это действие принесет счастье.
Народные приметы 22 марта
- Солнце в кругах — к отличному урожаю.
- Синица на Сороки запела — тепло ворожит.
- Человек, насчитавший в этот день сорок пичуг, будет здоров и счастлив.
- Теплый ветер — к ненастному лету.
- Ласточки прилетели — к урожайному году.