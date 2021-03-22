Что обязательно нужно приготовить 22 марта. Народные приметы на Сороки

22 марта отмечается народно-христианский праздник — Сороки. Еще одно его название — «Сорок сороков». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 22 марта

В народе этот день считался днем второй встречи весны (первая была на Сретение, третью ждали на Благовещение), одним из самых больших праздников в году.

Крестьяне говорили: «на Сороки день с ночью меряется, зима кончается, весна начинается». Предвестниками весны были жаворонки (хотя на Сороки, по поверью, из-за моря прилетали 40 разных птиц).

Хозяйки загодя выпекали из теста печенье в виде птиц, как правило, 40 штук — по числу погибших мучеников. Для этого использовали упругое, хорошо вымешанное тесто а, в качестве смазки — сладкий крепкий чай.

Печенье давали ребятне, приговаривая: «Жаворонки прилетели, на головку детям сели». Детвора залезала на крыши, привязывала «жаворонков» к шестам и зазывала птиц скорей прилетать и приносить весну.

Затем выпечку крошили и раскидывали по сторонам. Впрочем, весна могла быть и обманчивой — утренние морозы еще бывали сильны.

Чтобы защититься от «утренников», хозяйки пекли из ржаной или овсяной муки 40 шариков — «сороки святые, колобаны золотые».

Птицы. Жаворонок СС0

Их полагалось по одному выбрасывать из окна в течение 40 дней.

Наблюдали в этот день за погодой: если на Сороки тепло, то так же будет еще в течение 40 дней. Теплый ветер сулил дождливое лето.

Первый гром, прозвучавший над голым лесом, предвещал голодный год, а мороз на Сорок сороков, напротив, обещал урожай. Особенно проса.

22 марта нужно испечь печенье в виде жаворонка. С помощью него девушки могут гадать на возлюбленного.

Для этого нужно бросить «жаворонка» через плечо. Куда птица укажет хвостом, с той стороны и придет жених.

Юношам в этот день стоит качаться на качелях. Предки считали, что это действие принесет счастье.

Народные приметы 22 марта