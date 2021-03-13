Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 марта -14°C
Жизнь

Что обязательно нужно принести домой 13 марта. Народные приметы на Василия Капельника

13 марта отмечается народно-христианский праздник — день Василия Капельника. По-другому дата называется: «Солнечник», «Плач зимы», «Васильев день». О приметах и традициях дня — в нашем материале.

Оттепель Снег.
Оттепель Снег.
Настасья Коваленко

Народные традиции 13 марта

На Василия было принято приносить в дом сосновую ветку: она очищает воздух и дает здоровье всей семье. Из сосновой хвои и веток готовили целебные настои.

Популярен был витаминный напиток: 20 граммов хвои заваривали в стакане воды и принимали по две столовые ложки трижды в день. Лечили в этот день детей, страдающих водянкой (эту болезнь еще называли овечьей одышкой).

Делали это так: мать закутывала ребенка в овчинный тулуп и клала возле порога, а отец в это время загонял овец в избу, а потом выгонял на улицу. Крестьяне верили, что животные уносили с собой недуг.

В день Василия Капельника начинал таять снег на крышах. По этому поводу говорили: «Посмотри на Васильев день на капельники (сосульки) — и капель пойдет»; «Придет Василий — и зима заплачет».

На сосульки смотрели не только забавы ради, но и для предсказания урожая. Так, длинные капельники обещали долгий лен. Существовали и другие приметы. Если шел дождь — лето должно было быть добрым.

Весна, сосульки.
Весна, сосульки.
pixabay.com

Наблюдали также, как тают круги вокруг деревьев: если края круты — то и весна будет крута, если пологи, то и весна протяжна.

Согласно приданиям, 13 марта нужно принести в дом еловую ветку. Она поможет привлечь удачу.

Народные приметы 13 марта

  • Если дождь идет, лету быть мокрым.
  • Солнце в кругах — к хорошему урожаю.
  • Длинные сосульки — долгий лен. Еще длинные сосульки обещали затяжную весну.
  • Весенняя капель предвещает удачную охоту на зайцев.
  • Если на Василия Капельник с крыш свешивается много сосулек, то будет урожай зерновых.
  • Если прилетели жаворонки и грачи, то холодов больше не будет.
  • Месяц рогами вниз — к теплу.
  • Грач прилетел — снег сойдет рано, а лето будет дождливым.
Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость