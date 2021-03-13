Что обязательно нужно принести домой 13 марта. Народные приметы на Василия Капельника

Народные традиции 13 марта
На Василия было принято приносить в дом сосновую ветку: она очищает воздух и дает здоровье всей семье. Из сосновой хвои и веток готовили целебные настои.
Популярен был витаминный напиток: 20 граммов хвои заваривали в стакане воды и принимали по две столовые ложки трижды в день. Лечили в этот день детей, страдающих водянкой (эту болезнь еще называли овечьей одышкой).
Делали это так: мать закутывала ребенка в овчинный тулуп и клала возле порога, а отец в это время загонял овец в избу, а потом выгонял на улицу. Крестьяне верили, что животные уносили с собой недуг.
В день Василия Капельника начинал таять снег на крышах. По этому поводу говорили: «Посмотри на Васильев день на капельники (сосульки) — и капель пойдет»; «Придет Василий — и зима заплачет».
На сосульки смотрели не только забавы ради, но и для предсказания урожая. Так, длинные капельники обещали долгий лен. Существовали и другие приметы. Если шел дождь — лето должно было быть добрым.
Наблюдали также, как тают круги вокруг деревьев: если края круты — то и весна будет крута, если пологи, то и весна протяжна.
Согласно приданиям, 13 марта нужно принести в дом еловую ветку. Она поможет привлечь удачу.
Народные приметы 13 марта
- Если дождь идет, лету быть мокрым.
- Солнце в кругах — к хорошему урожаю.
- Длинные сосульки — долгий лен. Еще длинные сосульки обещали затяжную весну.
- Весенняя капель предвещает удачную охоту на зайцев.
- Если на Василия Капельник с крыш свешивается много сосулек, то будет урожай зерновых.
- Если прилетели жаворонки и грачи, то холодов больше не будет.
- Месяц рогами вниз — к теплу.
- Грач прилетел — снег сойдет рано, а лето будет дождливым.