Что обязательно нужно принести домой 13 марта. Народные приметы на Василия Капельника

13 марта отмечается народно-христианский праздник — день Василия Капельника. По-другому дата называется: «Солнечник», «Плач зимы», «Васильев день». О приметах и традициях дня — в нашем материале.

Народные традиции 13 марта

На Василия было принято приносить в дом сосновую ветку: она очищает воздух и дает здоровье всей семье. Из сосновой хвои и веток готовили целебные настои.

Популярен был витаминный напиток: 20 граммов хвои заваривали в стакане воды и принимали по две столовые ложки трижды в день. Лечили в этот день детей, страдающих водянкой (эту болезнь еще называли овечьей одышкой).

Делали это так: мать закутывала ребенка в овчинный тулуп и клала возле порога, а отец в это время загонял овец в избу, а потом выгонял на улицу. Крестьяне верили, что животные уносили с собой недуг.

В день Василия Капельника начинал таять снег на крышах. По этому поводу говорили: «Посмотри на Васильев день на капельники (сосульки) — и капель пойдет»; «Придет Василий — и зима заплачет».

На сосульки смотрели не только забавы ради, но и для предсказания урожая. Так, длинные капельники обещали долгий лен. Существовали и другие приметы. Если шел дождь — лето должно было быть добрым.

Весна , сосульки. pixabay.com

Наблюдали также, как тают круги вокруг деревьев: если края круты — то и весна будет крута, если пологи, то и весна протяжна.

Согласно приданиям, 13 марта нужно принести в дом еловую ветку. Она поможет привлечь удачу.

Народные приметы 13 марта