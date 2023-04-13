13 апреля
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Жизнь

Что обязательно нужно привести в порядок в Чистый четверг — 13 апреля

13 апреля — церковный праздник Чистый четверг или по-другому Великий четверг. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Уборка.
Уборка.
unsplash.com

Традиции в Великий четверг

В этот день обязательно нужно привести дом и самих себя в порядок. Проводят генеральную уборку в доме, моют пол, мебель, выметают пыль из самых дальних углов и труднодоступных мест, стирают белье.

Убираться нельзя после Чистого четверга и три дня после Пасхи, исключая, конечно же, необходимую уборку — если что-то разбилось, просыпалось.

Необходимо помыться и самим людям. По народным представлениям, в Чистый четверг вода обладает практически такими же свойствами, как и на Крещение. При мытье она смывает с человека не только грязь, но и все темное и плохое. Человек входит в последнюю череду дней Великого поста и саму Пасху полностью чистым и обновленным.

Умыться до восхода солнца колодезной водой — избавиться от болезней, укрепить свой организм.

С вечернего богослужения принято приносить горящие свечи. Живой огонь от такой свечи защищает дом и жильцов, очищает от всякой скверны. Страстную свечу оставляют гореть, пока она не прогорит полностью — сжигает всё плохое, уберегает дом от нечистой силы.

Все вещи в доме нужно разложить аккуратно, по своим местам. Если вы нашли вещи, которые в будущем не пригодятся, или они уже старые, их стоит выбросить, чтобы встретить Пасху без хлама и энергетики ненужного склада в жилище.

В Чистый четверг принято пересчитывать все деньги, что есть в доме или на счетах — тогда они весь год не переведутся, нужды в деньгах семья знать не будет.

Церковь. Сретение.
Церковь. Сретение.
unsplash.com

Что нельзя делать в Чистый четверг

  • Нельзя сквернословить, скандалить, ссориться, злиться, ненависть, обижаться. В Великий пост, тем более на Страстной неделе, нужно вести себя по-христиански, иначе можно навлечь на себя беды и страдания.
  • Нельзя отказывать в милостыне или в помощи другим людям.
  • Нельзя давать и брать в долг, брать кредит — остаться без денег, весь год в долгах провести.
  • Многие запреты в этот день касаются женщин, так как священномученик Ипатий Чудотворец, память которого отмечает Православная церковь, в народе считается их покровителем. Женщинам нельзя много болтать, разводить сплетни, говорить неправду, спорить, а также ревновать — к потере удачи.
  • Нельзя сегодня позволять кому-либо другому целовать своего ребенка — к болезни.
  • Супругам этой ночью нельзя спать раздельно — к длительному конфликту, разлуке или окончательному расставанию.
  • Нельзя сидеть в темноте. Свет выключают только тогда, когда отходят ко сну. В остальное время желательно сделать яркое освещение. В темное жилище 13 апреля может проникнуть нечисть, тогда как хорошо освещенного она побоится.
  • Нельзя допускать, чтобы в доме было грязно, лежали кучи неразобранных вещей, копился хлам и мусор. Нужно прибраться, подмести, вытереть пыль, разложить вещи по местам. Ненужные вещи, которые не будут больше использоваться и только занимают место, стоит выбросить, а еще лучше — отдать людям, которым они нужнее, бедным, нуждающимся или в благотворительность.
Служба в храме в парке &quot;Изумрудный&quot;
Служба в храме в парке «Изумрудный»
Федор Клименко, altayskaya-mitropolia.ru

Народные приметы на 13 апреля

  • По небу плывут прозрачные облака — погода будет тихая, но дождливая.
  • С утра тихий дождь моросит — лето окажется дождливым.
  • Молния без грома — сухое лето.
  • Солнечный день — к стабильному и длительному потеплению, лето также будет теплым.
  • Текущая вода пенится — перед дождем.
  • Сок выделяется у березы и клена — к потеплению.
  • Перелетные птицы прибывают в большом количестве, текут стаями — весна предстоит дружной.
  • Ветер утих, воздух стал кристально прозрачным — перед заморозками.

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