Традиции в Великий четверг

В этот день обязательно нужно привести дом и самих себя в порядок. Проводят генеральную уборку в доме, моют пол, мебель, выметают пыль из самых дальних углов и труднодоступных мест, стирают белье.

Убираться нельзя после Чистого четверга и три дня после Пасхи, исключая, конечно же, необходимую уборку — если что-то разбилось, просыпалось.

Необходимо помыться и самим людям. По народным представлениям, в Чистый четверг вода обладает практически такими же свойствами, как и на Крещение. При мытье она смывает с человека не только грязь, но и все темное и плохое. Человек входит в последнюю череду дней Великого поста и саму Пасху полностью чистым и обновленным.

Умыться до восхода солнца колодезной водой — избавиться от болезней, укрепить свой организм.

С вечернего богослужения принято приносить горящие свечи. Живой огонь от такой свечи защищает дом и жильцов, очищает от всякой скверны. Страстную свечу оставляют гореть, пока она не прогорит полностью — сжигает всё плохое, уберегает дом от нечистой силы.

Все вещи в доме нужно разложить аккуратно, по своим местам. Если вы нашли вещи, которые в будущем не пригодятся, или они уже старые, их стоит выбросить, чтобы встретить Пасху без хлама и энергетики ненужного склада в жилище.

В Чистый четверг принято пересчитывать все деньги, что есть в доме или на счетах — тогда они весь год не переведутся, нужды в деньгах семья знать не будет.

Церковь. Сретение. unsplash.com

Что нельзя делать в Чистый четверг

Нельзя сквернословить , скандалить , ссориться , злиться , ненависть , обижаться. В Великий пост , тем более на Страстной неделе , нужно вести себя по-христиански , иначе можно навлечь на себя беды и страдания.

скандалить ссориться злиться ненависть обижаться. В Великий пост тем более на Страстной неделе нужно вести себя по-христиански иначе можно навлечь на себя беды и страдания. Нельзя отказывать в милостыне или в помощи другим людям.

Нельзя давать и брать в долг , брать кредит — остаться без денег , весь год в долгах провести.

брать кредит — остаться без денег весь год в долгах провести. Многие запреты в этот день касаются женщин , так как священномученик Ипатий Чудотворец , память которого отмечает Православная церковь , в народе считается их покровителем. Женщинам нельзя много болтать , разводить сплетни , говорить неправду , спорить , а также ревновать — к потере удачи.

так как священномученик Ипатий Чудотворец память которого отмечает Православная церковь в народе считается их покровителем. Женщинам нельзя много болтать разводить сплетни говорить неправду спорить а также ревновать — к потере удачи. Нельзя сегодня позволять кому-либо другому целовать своего ребенка — к болезни.

Супругам этой ночью нельзя спать раздельно — к длительному конфликту , разлуке или окончательному расставанию.

разлуке или окончательному расставанию. Нельзя сидеть в темноте. Свет выключают только тогда , когда отходят ко сну. В остальное время желательно сделать яркое освещение. В темное жилище 13 апреля может проникнуть нечисть , тогда как хорошо освещенного она побоится.

когда отходят ко сну. В остальное время желательно сделать яркое освещение. В темное жилище 13 апреля может проникнуть нечисть тогда как хорошо освещенного она побоится. Нельзя допускать , чтобы в доме было грязно , лежали кучи неразобранных вещей , копился хлам и мусор. Нужно прибраться , подмести , вытереть пыль , разложить вещи по местам. Ненужные вещи , которые не будут больше использоваться и только занимают место , стоит выбросить , а еще лучше — отдать людям , которым они нужнее , бедным , нуждающимся или в благотворительность.

Служба в храме в парке «Изумрудный» Федор Клименко , altayskaya-mitropolia.ru

Народные приметы на 13 апреля

По небу плывут прозрачные облака — погода будет тихая , но дождливая.

но дождливая. С утра тихий дождь моросит — лето окажется дождливым.

Молния без грома — сухое лето.

Солнечный день — к стабильному и длительному потеплению , лето также будет теплым.

лето также будет теплым. Текущая вода пенится — перед дождем.

Сок выделяется у березы и клена — к потеплению.

Перелетные птицы прибывают в большом количестве , текут стаями — весна предстоит дружной.

текут стаями — весна предстоит дружной. Ветер утих , воздух стал кристально прозрачным — перед заморозками.

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