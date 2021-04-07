Что можно и нельзя делать 7 апреля. Народные приметы на Благовещенье

Народные традиции 7 апреля
Русский народ очень любил Благовещенье. Этот праздник считался одним из самых важных в году.
Во-первых, на Благовещенье всегда ослаблялся пост, даже если оно выпадало на Страстную пятницу. Специально для этого дня готовили кулебяку — особый пирог с рыбой или капустой. Во-вторых, в этот день праздновали третью встречу весны (первая приходится на Сретенье, вторая — на Сороки).
На Руси считалось большим грехом браться в этот день за любое, даже самое малое дело. Более того, считалось, что даже неразумные твари чествуют великий праздник. Люди так и говорили: «В этот день девки кос не плетут, птицы гнезда не вьют».
В некоторых местностях даже верили, что если птица проспит Благовещенскую утреню и завьёт в этот день гнездо, то в наказание она несколько дней не сможет летать.
Впрочем, сам праздник считался птичьим. В этот день было принято выкупать у ловцов пташек и выпускать их на волю. Говорили, что птица станет ходатайствовать перед Богом за того, кто её освободил.
По народному верованию, в день Благовещенья сам Бог благословляет землю и всё, что на ней растёт. В связи с этим появилась традиция освящать накануне праздника или в сам праздник семена, предназначенные для посева.
Также под Благовещение ночью сжигали свои соломенные постели, скакали через огонь и окуривали платья. Все это делалось, чтобы истребить болезни и уберечь себя от колдовства.
7 апреля нельзя работать на земле. А вот пережечь соль в духовке или на сковороде рекомендуется. Предки верили, что это средство помогает от болезней. Также нужно украсить дом.
Народные приметы 7 апреля
- Снежное Благовещение — к неурожайному году.
- Если праздничный день выдался умеренно теплым, то на полях весь год будет хороший урожай.
- Возвращаются перелетные птицы — приносят с собой лето.
- Журавли в этот день летают высоко — к плохой погоде.
- Заморозки на Благовещение предвещают богатый урожай.