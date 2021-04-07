Что можно и нельзя делать 7 апреля. Народные приметы на Благовещенье

7 апреля отмечено в народном календаре христианским праздником Благовещенье. Предки верили, что в этот день весна окончательно побеждает зиму. Народные традиции и приметы даты — в материале altapress.ru.

Народные традиции 7 апреля

Русский народ очень любил Благовещенье. Этот праздник считался одним из самых важных в году.

Во-первых, на Благовещенье всегда ослаблялся пост, даже если оно выпадало на Страстную пятницу. Специально для этого дня готовили кулебяку — особый пирог с рыбой или капустой. Во-вторых, в этот день праздновали третью встречу весны (первая приходится на Сретенье, вторая — на Сороки).

На Руси считалось большим грехом браться в этот день за любое, даже самое малое дело. Более того, считалось, что даже неразумные твари чествуют великий праздник. Люди так и говорили: «В этот день девки кос не плетут, птицы гнезда не вьют».

В некоторых местностях даже верили, что если птица проспит Благовещенскую утреню и завьёт в этот день гнездо, то в наказание она несколько дней не сможет летать.

Религия. Церковь. СС0

Впрочем, сам праздник считался птичьим. В этот день было принято выкупать у ловцов пташек и выпускать их на волю. Говорили, что птица станет ходатайствовать перед Богом за того, кто её освободил.

По народному верованию, в день Благовещенья сам Бог благословляет землю и всё, что на ней растёт. В связи с этим появилась традиция освящать накануне праздника или в сам праздник семена, предназначенные для посева.

Также под Благовещение ночью сжигали свои соломенные постели, скакали через огонь и окуривали платья. Все это делалось, чтобы истребить болезни и уберечь себя от колдовства.

7 апреля нельзя работать на земле. А вот пережечь соль в духовке или на сковороде рекомендуется. Предки верили, что это средство помогает от болезней. Также нужно украсить дом.

Соль СС0

Народные приметы 7 апреля