Как привлечь удачу 1 апреля. Народные приметы на день Дарьи

1 апреля отмечается народно-христианский праздник — день Дарьи. Другие названия даты: «День Дарьи Грязной и Хризанта», «Дарья — грязные проруби», «Дарья — поплавиха». Рассказываем о народных традициях и приметах дня.

Народные традиции 1 апреля

Грязной Дарью (Дарию) называют за то, что к этому дню уже активно тают снега. Вешние воды заливают поля, дворы, дороги — и везде становится, мягко говоря, не очень чисто. Появляется грязь и вокруг прорубей на реках. Поэтому в народе говорили — не очень уважительно, но точно: «Дарья проруби обгадила».

Впрочем, Дарья даром не марала, а грязь лишь на тех людей лепила, кто нечистыми помыслами был тяжел. Поэтому плохого человека в этот день определяли легко — по испачканной одежде. Были и другие приметы, связанные с таянием снега. Например, если вешняя вода шла с шумом — это предвещало хорошие травы летом. Успешный год предвещал и навоз, вытаявший в этот день на дороге.

Как ни странно, именно на Грязную Дарью было принято белить холсты. Ткань расстилали на снег под яркое солнце, и она становилась светлее. А от утреннего мороза — мягче. Опытные ткачихи советовали молодым: «Стели кросна (длинные тонкие холстины) по заморозкам».

1 апреля нужно приготовить угощение для домового. Он любит кашу, молоко, вино. А вот ругаться и ссориться, наоборот, не стоит.

Каша CC0

Народные приметы 1 апреля