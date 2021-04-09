Что обязательно нужно сделать 9 апреля. Народные приметы на день Матрены

Народные традиции 9 апреля
В русском народе Матрене (Матроне) дали два прозвища. Одно из них — Настовица, — было связано с тем, что весной после больших оттепелей поверхность снега покрывается твердым настом.
Еще настовицами называли чибисов, которые к Матрениному дню возвращались домой из тёплых краев. В это время хозяйки в последний раз выходили отбеливать холсты, выкладывая их на снежный наст.
Все женщины (а особенно ткачихи) просили благословения на труд у святой Матрены. Не случайно она считалась покровительницей хозяек.
У Матрены просили также урожая репы — одного из главных ингредиентов в крестьянской кухне. В некоторых местах этот день называли Полурепицей.
Так как было принято делить все запасы овощей на две части: лучшие репки откладывали для будущего разведения семян, а из оставшихся готовили еду.
На Руси знали множество блюд из репы: ее фаршировали, варили, парили, делали из неё пюре и запеканки. О том, насколько они были распространены, говорит сохранившаяся до нашего времени поговорка: «Проще пареной репы».
Люди примечали: к Матрене реки вздуваются и поднимаются. В эту пору говорили: «Щука лед хвостом разбивает»; «Вешний ледок, что чужой порог — ненадежен»; «Чибис прилетел, воду на хвосте принес».
По чибисам, кстати, делали выводы и о предстоящей погоде: если птица кричит с вечера — будет ясно; если летит низко — долго простоят сухие дни.
9 апреля поощряется любая работа. Особенно по дому. Заняться уборкой, готовкой, стиркой и шитьем будет гораздо проще обычного.
А вот сквернословить в Матренин день строго запрещается. В этот день нужно особенно следить за чистотой своей одежды, слов и мыслей. Все может принести пользу или вред.
Народные приметы 9 апреля
- Если петух днем перестал петь — ждите осадков через два-три дня.
- Если соловей запел на голых деревьях, то неурожайный год будет.
- Овсянка прилетела и петь начала, необходимо поменять свои сани и взять телегу.
- Иней и туман застал утром — жди урожайный год.
- Чибис летит очень низко — будет сухая погода.
- На клюве чибис воду принес — жди первого весеннего дождя.
- Чибис начал кричать с вечера — жди ясную погоду.
- Прилетает чайка — жди сход льда.