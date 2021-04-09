Что обязательно нужно сделать 9 апреля. Народные приметы на день Матрены

9 апреля отмечается народно-христианский праздник — день Матрены. Другие его названия: «Матрона», «День Матрены — полурепницы», «Полутрепица». Народные приметы и традиции даты — в материале altapress.ru.

Народные традиции 9 апреля

В русском народе Матрене (Матроне) дали два прозвища. Одно из них — Настовица, — было связано с тем, что весной после больших оттепелей поверхность снега покрывается твердым настом.

Еще настовицами называли чибисов, которые к Матрениному дню возвращались домой из тёплых краев. В это время хозяйки в последний раз выходили отбеливать холсты, выкладывая их на снежный наст.

Все женщины (а особенно ткачихи) просили благословения на труд у святой Матрены. Не случайно она считалась покровительницей хозяек.

У Матрены просили также урожая репы — одного из главных ингредиентов в крестьянской кухне. В некоторых местах этот день называли Полурепицей.

Так как было принято делить все запасы овощей на две части: лучшие репки откладывали для будущего разведения семян, а из оставшихся готовили еду.

Репа. C00.

На Руси знали множество блюд из репы: ее фаршировали, варили, парили, делали из неё пюре и запеканки. О том, насколько они были распространены, говорит сохранившаяся до нашего времени поговорка: «Проще пареной репы».

Люди примечали: к Матрене реки вздуваются и поднимаются. В эту пору говорили: «Щука лед хвостом разбивает»; «Вешний ледок, что чужой порог — ненадежен»; «Чибис прилетел, воду на хвосте принес».

По чибисам, кстати, делали выводы и о предстоящей погоде: если птица кричит с вечера — будет ясно; если летит низко — долго простоят сухие дни.

9 апреля поощряется любая работа. Особенно по дому. Заняться уборкой, готовкой, стиркой и шитьем будет гораздо проще обычного.

А вот сквернословить в Матренин день строго запрещается. В этот день нужно особенно следить за чистотой своей одежды, слов и мыслей. Все может принести пользу или вред.

Повар. Готовка. Кухня. CC0

Народные приметы 9 апреля