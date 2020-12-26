Народные приметы 26 декабря. Что строго запрещается делать на Евстратиев день

26 декабря отмечается Евстратиев день. Согласно народным поверьям, в этот день люди как никогда опасались ведьм. Поэтому иначе дата называется «Ведьмины посиделки». С какими приметами и традициями связан Евстратиев день — в нашем материале.

Народные традиции 26 декабря

«Мученик Евстрат солнышку рад», — говорили на Руси, подмечая, что день стал немного длиннее. С Евстратия было принято следить за погодой в течение 12 дней: каждый из них предсказывал погоду на «свой» месяц, начиная с января.

В народе верили, что в этот день ведьмы собираются на посиделки и держат совет: как схватить солнце и сжить его с белого света. Говорили, что на Евстратия нельзя сквернословить, иначе ведьма может упасть с неба прямо на голову.

Не следовало также оставлять на крыльце веник — нечистая сила могла его утащить, чтобы с его помощью поднять снежные вихри и замести солнце.

Запрещалось на Евстрата ругаться и сквернословить. В противном случае ведьмы могут забрать нарушившего запрет человека с собой.

Солнце. Открытые источники в Интернете ( СС0)

26 декабря нужно составлять планы на грядущий год. Также попробовать реализовать свои скрытые таланты. Еще стоит больше времени уделять близким, не отказывать в помощи коллегам.

Народные приметы 26 декабря