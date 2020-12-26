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Жизнь

Народные приметы 26 декабря. Что строго запрещается делать на Евстратиев день

26 декабря отмечается Евстратиев день. Согласно народным поверьям, в этот день люди как никогда опасались ведьм. Поэтому иначе дата называется «Ведьмины посиделки». С какими приметами и традициями связан Евстратиев день — в нашем материале.

Зима в лесу. Снег. Много снега.
Зима в лесу. Снег. Много снега.
СС0

Народные традиции 26 декабря

«Мученик Евстрат солнышку рад», — говорили на Руси, подмечая, что день стал немного длиннее. С Евстратия было принято следить за погодой в течение 12 дней: каждый из них предсказывал погоду на «свой» месяц, начиная с января.

В народе верили, что в этот день ведьмы собираются на посиделки и держат совет: как схватить солнце и сжить его с белого света. Говорили, что на Евстратия нельзя сквернословить, иначе ведьма может упасть с неба прямо на голову.

Не следовало также оставлять на крыльце веник — нечистая сила могла его утащить, чтобы с его помощью поднять снежные вихри и замести солнце.

Запрещалось на Евстрата ругаться и сквернословить. В противном случае ведьмы могут забрать нарушившего запрет человека с собой.

Солнце.
Солнце.
Открытые источники в Интернете (СС0)

26 декабря нужно составлять планы на грядущий год. Также попробовать реализовать свои скрытые таланты. Еще стоит больше времени уделять близким, не отказывать в помощи коллегам.

Народные приметы 26 декабря

  • Сороки садятся на снег — к теплу.

  • Волки воют под жильем — к морозу.

  • Солнце садится в большое облако — ночью возможен буран.

  • Не оставляли у входа веник, чтобы снежных вихрей избежать.

  • Юго-западный ветер при повышающемся атмосферном давлении — к ясной холодной погоде с ветрами от северо-запада до северо-востока и морозам ночью.

  • Не впрягали в сани белую лошадь, чтобы беду не накликать.

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