Что обязательно нужно сделать 8 декабря: народные приметы на Клима Холодного

Народные традиции 8 декабря
В народе считали, что Климент приводит с собой суровую зиму. Наши предки говорили: «На Клима зима клин клином вышибает».
Считалось, что в Климентьев день любое важное дело нужно обязательно начинать только натощак. Женщины в этот день садились прясть у окна, так как от белого снега в доме становилось светлее.
8 декабря обязательно шли в церковь, чтобы помолиться святому Клименту. За ужином все члены семьи собирались вместе, разговаривали и пели песни.
Народные приметы 8 декабря
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Мороз на Клима всадил в зиму стужи клин.
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Большие снежные бугры — к хорошему урожаю в следующем году.
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Снегопад предвещает дождливое лето в будущем году.
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На реке вода поднялась выше льда — к потеплению и дождю.
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Если петухи в Климентьев день рано запели, то скоро будет оттепель.
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В мороз на речном льду видна сверху вода — к потеплению и дождю.