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Жизнь

Что обязательно нужно сделать 8 декабря: народные приметы на Клима Холодного

Ежегодно 8 декабря отмечается народно-христианский праздник Клим Холодный. По-другому его называют День Климента, Климентьев день и Клим-морозник. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Зима, мороз, холод.
Зима, мороз, холод.
открытые источники (CC0)

Народные традиции 8 декабря

В народе считали, что Климент приводит с собой суровую зиму. Наши предки говорили: «На Клима зима клин клином вышибает».

Считалось, что в Климентьев день любое важное дело нужно обязательно начинать только натощак. Женщины в этот день садились прясть у окна, так как от белого снега в доме становилось светлее.

8 декабря обязательно шли в церковь, чтобы помолиться святому Клименту. За ужином все члены семьи собирались вместе, разговаривали и пели песни.

Храм. Церковь. Архитектура
Храм. Церковь. Архитектура
СС0

Народные приметы 8 декабря

  • Мороз на Клима всадил в зиму стужи клин.

  • Большие снежные бугры — к хорошему урожаю в следующем году.

  • Снегопад предвещает дождливое лето в будущем году.

  • На реке вода поднялась выше льда — к потеплению и дождю.

  • Если петухи в Климентьев день рано запели, то скоро будет оттепель.

  • В мороз на речном льду видна сверху вода — к потеплению и дождю.

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