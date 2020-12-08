Что обязательно нужно сделать 8 декабря: народные приметы на Клима Холодного

Ежегодно 8 декабря отмечается народно-христианский праздник Клим Холодный. По-другому его называют День Климента, Климентьев день и Клим-морозник. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 8 декабря

В народе считали, что Климент приводит с собой суровую зиму. Наши предки говорили: «На Клима зима клин клином вышибает».

Считалось, что в Климентьев день любое важное дело нужно обязательно начинать только натощак. Женщины в этот день садились прясть у окна, так как от белого снега в доме становилось светлее.

8 декабря обязательно шли в церковь, чтобы помолиться святому Клименту. За ужином все члены семьи собирались вместе, разговаривали и пели песни.

Храм. Церковь. Архитектура СС0

Народные приметы 8 декабря