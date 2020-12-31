Что обязательно нужно сделать 31 декабря. Народные приметы на Модестов день

31 декабря отмечается народно-христианский праздник — Модестов день. По-другому дата называется: «Модест», «Скотохранитель», «Покров скота», «Новолетье». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот праздник.

Народные традиции 31 декабря

Святителя Модеста в этот день молили о ниспослании здоровья домашней скотине, просили защитить ее от падежа и лесных хищников. Праздник считался благоприятным для предсказания судьбы на ближайший год.

Гадали и на погоду: брали двенадцать коробочек с солью — по одной на каждый месяц — а утром открывали их. Та, в которой соль пропиталась водой, указывала на то, что в этом месяце будут обильные осадки.

Наши предки верили, что в этот день нечистая сила особенно активна и разгуливает не только ночью, но и днем. От нее закрывали сосуды с молоком и прятали ножи.

Для изгнания бесов проводили обряд колядования: ряженые, участвовавшие в процессии, символизировали уходящих бесов. После уборки в избе выметенный сор бросали в разведенный во дворе разводили костер, избавляясь таким образом от всех неприятностей уходящего года.

Уборка. CCO

31 декабря нужно провести тщательную уборку. Еще обязательно отдать долги. Если этого не сделать, можно на весь год остаться в должниках. Также стоит простить всех врагов, чтобы не нести обиду в новый год.

Народные приметы 31 декабря

• Ветер подул с запада или с юго-запада — наступит потепление.

• К зеленому году зимой лес чистый стоит.

• Коли поле зимой гладко (нет снега) — то и в сусеке (в амбаре) будет гладко.

• Снег перестал скрипеть под ногами, осел, ветер западный или юго-западный — к продолжительной оттепели