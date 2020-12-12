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Жизнь

Что обязательно нужно сделать 12 декабря: народные приметы на Парамона Зимоуказателя

12 декабря отмечается народно-христианский праздник Парамон Зимоуказатель. По-другому его называют Парамон, Парамон-зорник и Парамонов день. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Зима в лесу. Снег.
Зима в лесу. Снег.
СС0

Народные традиции 12 декабря

На Руси Зимоуказателем Парамона прозвали за то, что по его дню можно было предсказать погоду на весь декабрь. Наши предки говорили: «Утро красное — быть декабрю ясным».

К этому дню зима обычно уже вступала в свои права, а вокруг царил мороз. По поверью, на Парамона сама госпожа Зима надевала медвежью шкуру и выходила к людям.

Вечером этого дня нужно обязательно заняться домашней работой. Наши предки верили, что, если Зима заглянула в окно и увидела ленивого, то нашлет на него простуду.

Мужчины 12 декабря столярничали или чинили сельскохозяйственный инвентарь, женщины же пряли и вязали. А молодые незамужние девушки находили время, чтобы погадать на суженого и будущую свадьбу, причем делали это незаметно от домочадцев.

Гадания, целительство.
Гадания, целительство.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Народные приметы 12 декабря

  • На Парамона земля каменеет, речка стынет.

  • Если метет метель, значит, еще неделю будет такая же погода.

  • Если снега много — следующий год будет непременно урожайным.

  • Если до Парамона не было снега, то в ближайшие семь дней будут сильные морозы.

  • Если в ночном небе звезды яркие — к морозу, тусклые — к теплу.

  • Облачность уменьшается — к холоду.

  • Туманный круг около солнца — к метели.

  • Хвойный лес шумит — к оттепели.

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