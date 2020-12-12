Что обязательно нужно сделать 12 декабря: народные приметы на Парамона Зимоуказателя

12 декабря отмечается народно-христианский праздник Парамон Зимоуказатель. По-другому его называют Парамон, Парамон-зорник и Парамонов день. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 12 декабря

На Руси Зимоуказателем Парамона прозвали за то, что по его дню можно было предсказать погоду на весь декабрь. Наши предки говорили: «Утро красное — быть декабрю ясным».

К этому дню зима обычно уже вступала в свои права, а вокруг царил мороз. По поверью, на Парамона сама госпожа Зима надевала медвежью шкуру и выходила к людям.

Вечером этого дня нужно обязательно заняться домашней работой. Наши предки верили, что, если Зима заглянула в окно и увидела ленивого, то нашлет на него простуду.

Мужчины 12 декабря столярничали или чинили сельскохозяйственный инвентарь, женщины же пряли и вязали. А молодые незамужние девушки находили время, чтобы погадать на суженого и будущую свадьбу, причем делали это незаметно от домочадцев.

Гадания , целительство. Открытые источники в Интернете ( СС0)

Народные приметы 12 декабря