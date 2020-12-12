Что обязательно нужно сделать 12 декабря: народные приметы на Парамона Зимоуказателя

Народные традиции 12 декабря
На Руси Зимоуказателем Парамона прозвали за то, что по его дню можно было предсказать погоду на весь декабрь. Наши предки говорили: «Утро красное — быть декабрю ясным».
К этому дню зима обычно уже вступала в свои права, а вокруг царил мороз. По поверью, на Парамона сама госпожа Зима надевала медвежью шкуру и выходила к людям.
Вечером этого дня нужно обязательно заняться домашней работой. Наши предки верили, что, если Зима заглянула в окно и увидела ленивого, то нашлет на него простуду.
Мужчины 12 декабря столярничали или чинили сельскохозяйственный инвентарь, женщины же пряли и вязали. А молодые незамужние девушки находили время, чтобы погадать на суженого и будущую свадьбу, причем делали это незаметно от домочадцев.
Народные приметы 12 декабря
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На Парамона земля каменеет, речка стынет.
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Если метет метель, значит, еще неделю будет такая же погода.
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Если снега много — следующий год будет непременно урожайным.
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Если до Парамона не было снега, то в ближайшие семь дней будут сильные морозы.
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Если в ночном небе звезды яркие — к морозу, тусклые — к теплу.
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Облачность уменьшается — к холоду.
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Туманный круг около солнца — к метели.
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Хвойный лес шумит — к оттепели.