Что обязательно нужно сделать 5 декабря: народные приметы на Прокопьев день

Народные традиции 5 декабря
На Руси считали, что с Прокопия открывается прочный санный путь. В этот день обязательно ставили в снегу зимние вехи, чтобы обозначить путь. Проложенная сегодня дорога держалась до самой весны. Обычно дороги прокладывали всей деревней, а после этого для работников затевали мирской праздник и готовили угощения.
Дети на Прокопа собирались на улице и устраивали шумные гуляния — играли в снежки, катались с гор. Нередко к ним присоединялась и деревенская молодежь.
Женщины 5 декабря ходили в лес на поиски ефилии, но только если снег уже застелил землю. По легенде, эта трава обладает волшебными свойствами. Она помогает горбатому выпрямиться, а невысокому человеку подрасти. Найти ее можно только в лесу под снегом. Считается, что она излечивает от многих болезней.
Народные приметы 5 декабря
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Пришел Прокоп — разрыл сугроб, по снегу ступает — дорогу копает.
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Если в Прокопьев день тепло, то зима будет долгой и снежной.
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Если в проруби вода поднялась выше льда, то скоро наступит оттепель.
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Волки близко подошли к домам — всю зиму будут крепкие морозы, а весна наступит поздно.
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Если вороны и галки летают над деревьями большими стаями — быть скорому снегу, а если садятся на землю, то быть оттепели.