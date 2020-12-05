Что обязательно нужно сделать 5 декабря: народные приметы на Прокопьев день

Ежегодно 5 декабря отмечается народно-христианский праздник Прокопьев день. По-другому его называют Вехостав, Прокопий зимний, Филимон и День Прокопия. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 5 декабря

На Руси считали, что с Прокопия открывается прочный санный путь. В этот день обязательно ставили в снегу зимние вехи, чтобы обозначить путь. Проложенная сегодня дорога держалась до самой весны. Обычно дороги прокладывали всей деревней, а после этого для работников затевали мирской праздник и готовили угощения.

Дети на Прокопа собирались на улице и устраивали шумные гуляния — играли в снежки, катались с гор. Нередко к ним присоединялась и деревенская молодежь.

Женщины 5 декабря ходили в лес на поиски ефилии, но только если снег уже застелил землю. По легенде, эта трава обладает волшебными свойствами. Она помогает горбатому выпрямиться, а невысокому человеку подрасти. Найти ее можно только в лесу под снегом. Считается, что она излечивает от многих болезней.

Весна. Трава под снегом. Михаил Хаустов

Народные приметы 5 декабря