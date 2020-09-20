Что обязательно нужно сделать девушкам 20 сентября: народные приметы на Луков день

Народные традиции 20 сентября
В этот день девушки обязательно заплетали в косы лук. Святого Луку при этом просили, чтобы он дал им такие же золотистые и тугие косы, какие они из лука вяжут, которые от времени не потускнеют и всегда будут привлекать парней.
А святой Лука специально слезы на девушек насылал — для их же пользы. С Лукова дня начиналась свадебная пора, поэтому крестьяне говорили так: «Наплачешься над луком — легче с долей девичьей расставаться, замуж выходить».
20 сентября из лука готовила разнообразные блюда. Например, фаршированный лук с куриным мясом, луковую похлебку, луковые оладьи и пироги с луковой начинкой.
До Созонта никто не ел даже маленькую луковицу нового урожая. Наши предки верили, пока весь лук не будет собран, трогать его нельзя, потому что все может сгнить или высохнуть.
На Руси лук очень уважали и считали самым полезным растением. Его использовали как лечебное и профилактическое средство при простудных заболеваниях, прикладывали его к нарывам и опухолям, а соком смачивали ранки от укусов. Отваром луковой шелухи девушки мыли свои волосы для того, чтобы они стали сильными и блестящими.
Также лук использовали для защиты от сглаза, порчи и людской зависти.
Народные приметы 20 сентября
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Молочные облака в Луков день предвещают скорое похолодание.
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Если полет журавлей высок и неспешен — осень будет холодной.
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Если на луке много шелухи, значит, зима будет морозной.
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Лук от семи недуг.
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Лук да баня все правят.