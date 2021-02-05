Что обязательно нужно сделать 5 февраля. Народные приметы на Агафьев день

5 февраля отмечено в народном календаре Агафьевым днем. Другие названия праздника: «Агафий», «День Агафия». Рассказываем о приметах и традициях даты.

Народные традиции 5 февраля

На Руси Агафий-полухлебник считался днем домашних забот. Те хозяева, кто не успел сделать этого накануне — на Тимофея-полузимника — проверяли закрома.

Запасов должна была остаться ровно половина — иначе и хозяевам, и скотине приходилось голодать. В народе говорили: «Агафонник в закромах спины не разгибает, здоровому зерну счет ведет». Также нужно было проверить посевное зерно, привести в порядок амбары — подлатать стены и двери.

Не меньше крестьян заботило, сколько снега на полях, хватит ли его, чтобы напоить землю. «Снег глубок — хлеб хорош», — говорили по этому поводу.

Также в этот день наблюдали за поведением птиц и животных. Если утром кричит синица — это к сильному морозу. А вот белка, покинувшая гнездо и спустившаяся с дерева, обещала оттепель. Кроме того, считалось, что погода до полудня соответствует первой половине следующей зимы, а после полудня — второй половине.

Уборка. CCO

5 февраля нужно упорно трудиться. Особенно это касается ухода за питомцами и уборки. Стоит вымыть все в доме, особенно углы. Чтобы святой Агафий принес удачу и здоровье.

Народные приметы 5 февраля