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Жизнь

Что обязательно нужно сделать 5 февраля. Народные приметы на Агафьев день

5 февраля отмечено в народном календаре Агафьевым днем. Другие названия праздника: «Агафий», «День Агафия». Рассказываем о приметах и традициях даты.

Теплая зима.
Теплая зима.
Анна Зайкова

Народные традиции 5 февраля

На Руси Агафий-полухлебник считался днем домашних забот. Те хозяева, кто не успел сделать этого накануне — на Тимофея-полузимника — проверяли закрома.

Запасов должна была остаться ровно половина — иначе и хозяевам, и скотине приходилось голодать. В народе говорили: «Агафонник в закромах спины не разгибает, здоровому зерну счет ведет». Также нужно было проверить посевное зерно, привести в порядок амбары — подлатать стены и двери.

Не меньше крестьян заботило, сколько снега на полях, хватит ли его, чтобы напоить землю. «Снег глубок — хлеб хорош», — говорили по этому поводу.

Также в этот день наблюдали за поведением птиц и животных. Если утром кричит синица — это к сильному морозу. А вот белка, покинувшая гнездо и спустившаяся с дерева, обещала оттепель. Кроме того, считалось, что погода до полудня соответствует первой половине следующей зимы, а после полудня — второй половине.

Уборка.
Уборка.
CCO

5 февраля нужно упорно трудиться. Особенно это касается ухода за питомцами и уборки. Стоит вымыть все в доме, особенно углы. Чтобы святой Агафий принес удачу и здоровье.

Народные приметы 5 февраля

  • Агафий-полухлебник пришел с солнцем и морозом, август придет с жарой и зноем.
  • С раннего утра кричат синички — готовьтесь к наступлению холодов.
  • Белочка спустилась с дерева на землю — будет оттепель.
  • Солнце ярко светит и греет — весна наступит рано.
  • Кто родился 5 февраля, долго проживет, хотя часто хворать будет.
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