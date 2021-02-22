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Жизнь

Что ни в коем случае нельзя делать 22 февраля. Народные приметы на день Панкратия

22 февраля отмечено в народном календаре днем Панкратия. Иначе праздник называется: «Панкратий-лапотник», «Лаптев день», «Никифоры-Панкраты». Народные приметы и традиции даты — в нашем материале.

Снег. Зима.
Снег. Зима.
Михаил Хаустов

Народные традиции 22 февраля

На Руси на Панкратия всегда принимались за плетение лаптей. Зима близилась к концу, запасов зерна оставалось мало, поэтому говорили: «Не всяк Панкрат хлебом богат, а наш Панкрат лаптями богат».

Так как в этот день чествовали еще и святого Никифора, то крестьяне по-доброму подшучивали над двумя праведниками, делящими один праздник на двоих: «Хороши Панкратовы лапти, да и те — никифорцы». Никифорцами обычно называли высокие лапти, которые носились дома, на босу ногу.

Старшие члены семейства этот праздник проводили в хлопотах. Принято было наводить порядок как в доме, так и во всем хозяйстве. Сломанные вещи чинили, ржавые — смазывали, выкидывать инвентарь было крайне нежелательно. Хозяйки подсчитывали оставшиеся с зимы заготовки и составляли прогноз о том, хватит ли запасов до лета.

Наблюдали и за погодой, подмечая, что зима начинает слабеть. Приближению весны посвящена поговорка: «На Панкратия ночь темна — убегает зима». Считалось, что чем холодней неделя, которая начинается с этого дня, тем теплей будет в марте.

По поверью, если на Панкрата начать лечение, то недуг легче будет победить. Сны, что снятся на Панкрата, считаются вещими. Особенно боялись в эту ночь увидеть лук. Он снится к слезам и горю.

22 февраля запрещается напиваться и выносить мусор. Также к запретам относятся ссоры и скандалы. Еще нельзя работать с землей и отказывать в милостыне.

Ученые АлтГУ запатентовали оберег, лапти и куклу.
Ученые АлтГУ запатентовали оберег, лапти и куклу.

Народные приметы 22 февраля

  • чем холоднее эта неделя — тем теплее будет в марте;
  • оттепель — зима затянется;
  • снег к деревьям липнет — потеплеет скоро;
  • ночь темная и беззвездная — к скорому окончанию зимы;
  • багряный закат — к снегопаду.
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