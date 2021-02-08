Что обязательно нужно сделать 8 февраля. Народные приметы на Федоров день

Народные традиции 8 февраля

Считалось, что в этот день покойные тоскуют по своим родным и ходят по земле. Чтобы успокоить их, предки насыпали на могилу золы и говорили: «Не ходите во двору, души сиротские! А подите на западну сторону, там вам вечное радование».

Чтобы не столкнуться с умершими, на Федора-поминальника совершали различные обрядовые действия в быту. Например, клали топор под порог, рисовали на дверях и окнах крестики. Защитой от встречи с покойником считался оставленный переночевать посторонний человек. В народе верили, что незнакомый человек дома испугает пришельца из мира мертвых.

Этот день называли еще «гороховым». По гороху гадали о погоде: если сухие горошины катались по блюду со звоном, это предвещало трескучие морозы, а если бесшумно — тихие снегопады. Люди, рожденные в этот день, на Федора варили и ели гороховую кашу, чтобы горох дал им сил на весь будущий год.

Кроме того, в этот день было принято молиться Федору об исцелении от грудных болезней и от болей в желудке. Про Федора также говорили: «Федор Студит землю студит». А еще считалось: каков этот день — такова и весна будет.

Зима. Мокрый снег. СС0

8 февраля нужно поминать усопших. А если покойный приснился, заказать в церкви молебен. А вот подметать и мыть пол не стоит. Предки считали, что там можно вымести благополучие из дома. Также запрещается ссорится. Это может привести к сглазу.

Народные приметы 8 февраля