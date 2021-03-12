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Что ни в коем случае нельзя делать 12 марта. Народные приметы на день Прокопа Дорогорушителя

12 марта отмечается народно-христианский праздник — день Прокопа Дорогорушителя. Другие названия даты: «Прокопий»,"Прокоп", «Дорогопрокопатель», «Прокоп Перезимний». Народные традиции и приметы дня — в материале altapress.ru.

Сосульки, оттепель.
Сосульки, оттепель.
CC0

Народные традиции 12 марта

На Прокопа, как правило, наступала настоящая весна, снег таял, зимние дороги переставали существовать. В народе говорили: «Прокоп Зимний дорогу прокопает, а Прокоп Перезимний порушит»; «Прокоп дорогу рушит, а сам в сугробе увяз»; «На Прокопия снег лежал-лежал, а потом в речку убежал».

Поэтому, прежде чем выехать со двора, слушали дорогу: надежна ли. Также прислушивались к капели: если она была обильной, в долгий путь лучше было не отправляться.

Зато при хорошей капели можно было собираться в лес охотиться на зайцев. У охотников были свои приметы: если заяц перебежит дорогу — это к неудаче, а если то же самое сделает собака, беды не будет, но и большого успеха тоже.

Крестьяне наблюдали за вербой. Если ее почки начинают распускаться с макушки, то начинать сеять лучше пораньше.

А вот если верба на макушке пушиться не спешит, то хорошим будет второй посев. Ждали и подснежников: как только они появлялись. Это означало, что пора начинать пахоту.

Подснежники
Подснежники
СС0

12 марта запрещается кричать и ругаться. Это может навлечь на семью беду. По этой же причине нельзя сквернословить.

Народные приметы 12 марта

  • Дует с юга и капает с крыши — к жаркому лету.
  • Грачи, летящие к гнездам — к отличному урожаю.
  • Дождь в новую луну — частые ливни летом.
  • Сильная капель — не следует собираться в долгий путь.
  • Днем набухшие вербные почки знаменуют грядущий обильный урожай.
  • Чешущиеся свиньи — признак скорого тепла.
  • Собирающиеся под навесом и перебирающие перья воробьи — вестники потепления.
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