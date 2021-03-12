Что ни в коем случае нельзя делать 12 марта. Народные приметы на день Прокопа Дорогорушителя

Народные традиции 12 марта
На Прокопа, как правило, наступала настоящая весна, снег таял, зимние дороги переставали существовать. В народе говорили: «Прокоп Зимний дорогу прокопает, а Прокоп Перезимний порушит»; «Прокоп дорогу рушит, а сам в сугробе увяз»; «На Прокопия снег лежал-лежал, а потом в речку убежал».
Поэтому, прежде чем выехать со двора, слушали дорогу: надежна ли. Также прислушивались к капели: если она была обильной, в долгий путь лучше было не отправляться.
Зато при хорошей капели можно было собираться в лес охотиться на зайцев. У охотников были свои приметы: если заяц перебежит дорогу — это к неудаче, а если то же самое сделает собака, беды не будет, но и большого успеха тоже.
Крестьяне наблюдали за вербой. Если ее почки начинают распускаться с макушки, то начинать сеять лучше пораньше.
А вот если верба на макушке пушиться не спешит, то хорошим будет второй посев. Ждали и подснежников: как только они появлялись. Это означало, что пора начинать пахоту.
12 марта запрещается кричать и ругаться. Это может навлечь на семью беду. По этой же причине нельзя сквернословить.
Народные приметы 12 марта
- Дует с юга и капает с крыши — к жаркому лету.
- Грачи, летящие к гнездам — к отличному урожаю.
- Дождь в новую луну — частые ливни летом.
- Сильная капель — не следует собираться в долгий путь.
- Днем набухшие вербные почки знаменуют грядущий обильный урожай.
- Чешущиеся свиньи — признак скорого тепла.
- Собирающиеся под навесом и перебирающие перья воробьи — вестники потепления.