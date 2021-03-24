Что обязательно нужно сделать 24 марта. Народные приметы на Ефимов день

24 марта отмечено в народном календаре Ефимовым днем. У даты есть еще одно название — «Заря-кукушка». О приметах и традициях праздника — в нашем материале.

Народные традиции 24 марта

На Руси считалось, что именно в этот день начинается движение сока в березах. Прилетают зяблики и чибисы, «всполашивается зорька утренняя, кукушкой голос подает».

С кукушкой было связано несколько примет. При первых звуках голоса этой птицы нужно было брякнуть деньгами. «Чтобы водились».

Ранняя кукушка до опушки дерева (до появления первых листьев) — к голоду. Но этот же признак говорил о том, что ворам в доме будет неудача.

В этот день начинали работы в саду. Также подмечали приметы на погоду. Если ночью бывал иней — это означало, что днем снегопада не будет.

Впрочем, пушистый иней обещал и хорошую погоду. Если к концу марта заканчивались холода, можно было ждать теплого лета. А вот если в это время на поля набегут мыши — это считалось предвестием неурожая.

24 марта, как только запоет кукушка, нужно брякнуть денежками, да погромче.

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Кроме того, люди верили, что стоит загадать желание, услышав в этот день первое пение кукушки, оно обязательно сбудется.

Незамужним женщинам на Евфимия следует сходить в лес и немножко поплакать. Этот ритуал предки называли «кукушкины слезки». Он нужен для того, чтобы не лить потом весь год слезы от одиночества.

Народные приметы 24 марта