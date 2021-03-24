Что обязательно нужно сделать 24 марта. Народные приметы на Ефимов день

Народные традиции 24 марта
На Руси считалось, что именно в этот день начинается движение сока в березах. Прилетают зяблики и чибисы, «всполашивается зорька утренняя, кукушкой голос подает».
С кукушкой было связано несколько примет. При первых звуках голоса этой птицы нужно было брякнуть деньгами. «Чтобы водились».
Ранняя кукушка до опушки дерева (до появления первых листьев) — к голоду. Но этот же признак говорил о том, что ворам в доме будет неудача.
В этот день начинали работы в саду. Также подмечали приметы на погоду. Если ночью бывал иней — это означало, что днем снегопада не будет.
Впрочем, пушистый иней обещал и хорошую погоду. Если к концу марта заканчивались холода, можно было ждать теплого лета. А вот если в это время на поля набегут мыши — это считалось предвестием неурожая.
24 марта, как только запоет кукушка, нужно брякнуть денежками, да погромче.
Кроме того, люди верили, что стоит загадать желание, услышав в этот день первое пение кукушки, оно обязательно сбудется.
Незамужним женщинам на Евфимия следует сходить в лес и немножко поплакать. Этот ритуал предки называли «кукушкины слезки». Он нужен для того, чтобы не лить потом весь год слезы от одиночества.
Народные приметы 24 марта
- Ранний прилет кукушки — к деньгам.
- Ранние ласточки — к счастливому году.
- Дружный прилет птиц — к холодам.
- Грачи роятся над полями — к дождю.
- Журавли летят низко — к ненастью.
- Увидеть жаворонка — к теплу.
- На Ефимия ночной иней — заморозков больше не будет.
- На Ефимия тепло — жди теплого лета и хорошего урожая.
- Нашествие мышей на поля — к неурожаю.