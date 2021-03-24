Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
24 марта 2°C
﻿
Жизнь
14

Что обязательно нужно сделать 24 марта. Народные приметы на Ефимов день

24 марта отмечено в народном календаре Ефимовым днем. У даты есть еще одно название — «Заря-кукушка». О приметах и традициях праздника — в нашем материале.

Весна, листья распускаются.
Весна, листья распускаются.
Анна Зайкова

Народные традиции 24 марта

На Руси считалось, что именно в этот день начинается движение сока в березах. Прилетают зяблики и чибисы, «всполашивается зорька утренняя, кукушкой голос подает».

С кукушкой было связано несколько примет. При первых звуках голоса этой птицы нужно было брякнуть деньгами. «Чтобы водились».

Ранняя кукушка до опушки дерева (до появления первых листьев) — к голоду. Но этот же признак говорил о том, что ворам в доме будет неудача.

В этот день начинали работы в саду. Также подмечали приметы на погоду. Если ночью бывал иней — это означало, что днем снегопада не будет.

Впрочем, пушистый иней обещал и хорошую погоду. Если к концу марта заканчивались холода, можно было ждать теплого лета. А вот если в это время на поля набегут мыши — это считалось предвестием неурожая.

24 марта, как только запоет кукушка, нужно брякнуть денежками, да погромче.

Барнаульские девушки ждут весну.
Барнаульские девушки ждут весну.
Михаил Хаустов

Кроме того, люди верили, что стоит загадать желание, услышав в этот день первое пение кукушки, оно обязательно сбудется.

Незамужним женщинам на Евфимия следует сходить в лес и немножко поплакать. Этот ритуал предки называли «кукушкины слезки». Он нужен для того, чтобы не лить потом весь год слезы от одиночества.

Народные приметы 24 марта

  • Ранний прилет кукушки — к деньгам.
  • Ранние ласточки — к счастливому году.
  • Дружный прилет птиц — к холодам.
  • Грачи роятся над полями — к дождю.
  • Журавли летят низко — к ненастью.
  • Увидеть жаворонка — к теплу.
  • На Ефимия ночной иней — заморозков больше не будет.
  • На Ефимия тепло — жди теплого лета и хорошего урожая.
  • Нашествие мышей на поля — к неурожаю.
Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость