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Жизнь

Что запрещается делать 31 марта. Народные приметы на Кириллов день

31 марта отмечено в народном календаре днем Кирилла. У даты есть еще одно название — «Кирилл — полозья дери». Народные традиции и приметы дня — в материале altapress.ru.

Оттепель.
Оттепель.
CC0

Народные традиции 31 марта

Свое прозвище Кирилл получил благодаря мартовской погоде и быстрому таянию снега. Выехав утром на санях на снег, растаявший накануне на жарком солнце и подмерзший за ночь, можно было действительно ободрать полозья о наст.

В народе об этом дне говорили: «На Кирилла и спереди, и сзади — зима» (то есть можно было еще опасаться весенних заморозков); «На Кириллов марток продерет холодок». Впрочем, если в этот день зацветала мать-и-мачеха, это свидетельствовало о скором приближении лета и теплом начале апреля.

Считалось, что если в Кириллов день зацвела мать-и-мачеха, скоро наступит лето. Этим растением лечили множество болезней, например, заболевания сердца и почек. А женщины использовали отвар из мать-и-мачехи для умывания, чтобы сохранять красоту и белизну лица.

По народным поверьям, 31 марта нельзя стричь волосы или ногти, потому что так можно привлечь неприятности. Еще в Кириллов день нежелательно ходить в гости: там можно оставить свою удачу. Если в доме был грудной ребенок, не давали взаймы соли и хлеба: берегли счастливую судьбу малыша.

Стрижка
Стрижка
CCO

Народные приметы 31 марта

  • Если в Кириллов день зацвела мать-и-мачеха, то апрель порадует теплом, а лето придет быстро.
  • 31 марта появились комары — стоит ждать несколько теплых дней.
  • Трясогузки, которые прилетели ко дню Кирилла, предвещают половодье. А гуси, высоко летающие по небу, — снегопад.
  • Лебеди прилетают 31 марта к теплу.
  • Если на Кирилла гремит гром, а реки еще подо льдом — будет хорошо клевать рыба.
  • Еле заметные, слабые ручейки 31 марта предвещают неважный сенокос.
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