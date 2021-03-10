Что можно и нельзя делать 10 марта. Народные приметы на Тарасов день

10 марта отмечается народно-христианский праздник — день Тараса. По-другому дата называется: «Тарасий-кумошник», «Тарас-трясучник», «Вешняя дрема»,"Тарас". Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 10 марта

На Руси считали, что святой помогает бороться с лихорадкой. Впрочем, болезнь была готова к борьбе и приходила в дома именно на Тараса.

Лихорадку представляли как демоническое существо. По мнению крестьян, от нее помогал только сок осиновой коры, соскобленной с дерева непременно снизу вверх.

Говорили, что в этот день нужно непременно помолиться Тарасию, иначе лихорадка вгонит человека в сон, а затем войдет в его тело.

Поэтому в этот день не спали до захода солнца. Детей пугали такими присказками: «Весенняя дрема лохмата кудрями, машет руками, глаз с поволокой, заводит в потолоки».

Также ни в коем случае нельзя было смотреть с улицы в дом через окно, иначе лихорадка могла поймать именно в этот момент.

Были и другие нехорошие приметы для этого дня. Считалось, к примеру, что если сорвется с петель избяная дверь, это предвещает великую беду — смерть кого-то из домочадцев, пожар или мор.

Деньги. СС0

10 марта нужно делиться деньгам. Это приведет к семейному благополучию. Чем больше отдадите, тем больше получите вскоре.

Также стоит уделить особое внимание здоровью. Предки считали: если на «Тараса Бессонного» начать лечить серьезный недуг, вскоре он забудется.

А вот планировать дела или совершать покупки нельзя. Это чревато бедой.

Народные приметы 10 марта