Что можно и нельзя делать 10 марта. Народные приметы на Тарасов день

Народные традиции 10 марта
На Руси считали, что святой помогает бороться с лихорадкой. Впрочем, болезнь была готова к борьбе и приходила в дома именно на Тараса.
Лихорадку представляли как демоническое существо. По мнению крестьян, от нее помогал только сок осиновой коры, соскобленной с дерева непременно снизу вверх.
Говорили, что в этот день нужно непременно помолиться Тарасию, иначе лихорадка вгонит человека в сон, а затем войдет в его тело.
Поэтому в этот день не спали до захода солнца. Детей пугали такими присказками: «Весенняя дрема лохмата кудрями, машет руками, глаз с поволокой, заводит в потолоки».
Также ни в коем случае нельзя было смотреть с улицы в дом через окно, иначе лихорадка могла поймать именно в этот момент.
Были и другие нехорошие приметы для этого дня. Считалось, к примеру, что если сорвется с петель избяная дверь, это предвещает великую беду — смерть кого-то из домочадцев, пожар или мор.
10 марта нужно делиться деньгам. Это приведет к семейному благополучию. Чем больше отдадите, тем больше получите вскоре.
Также стоит уделить особое внимание здоровью. Предки считали: если на «Тараса Бессонного» начать лечить серьезный недуг, вскоре он забудется.
А вот планировать дела или совершать покупки нельзя. Это чревато бедой.
Народные приметы 10 марта
- Если на Тараса Бессонного выпал снег, то стоит ждать ненастную неделю перед Пасхой.
- Если грач 10 марта на дереве вьет гнездо, это говорит о том, что устанавливается теплая погода.
- Вороны, которые раскричались на Тараса, предвещают холодное и дождливое лето.
- Если 10 марта высадить капусту и помидоры, они дадут хороший урожай.