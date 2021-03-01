Что можно и нельзя делать 1 марта. Народные приметы на Ярилин день

Народные традиции 1 марта
Ярило был не только богом солнца, но и богом плодородия, а потому беременные женщины в этот день старались погреться на солнышке и набраться сил для вынашивания ребенка.
Бабки-повитухи топили в доме полуденный снег, а талой водой умывались и мыли руки. Чтобы «чистыми стать да ребенка принять».
Если ночью выпал снег, матери отправляли детей размести дорожку до колодца и мостки на пруду или реке. Верили, что это должно принести в дом счастье, а ребятишкам даст здоровье.
В этот день было принято обходить дома молодых супругов, которые поженились не больше года назад. Желали им здоровья и счастливой жизни, скорого потомства.
Просили об этом Ярило как бога плодородия. Молодожёны в ответ давали угощения, благодаря гостей за хорошие пожелания и молитвы.
Поскольку в древности на Ярилу отмечали Новый год, сложилась традиция не работать в этот день. Причем сохранялась она долго, вплоть до 19 века.
Начинались Ярилины хороводы — празднования в честь прихода весны. Сны, приснившиеся в этот день, считались вещими.
Однако, скорому теплу радоваться не стоило. В народе говорили: «Если с первых дней весна разгульна, не застенчива — обманет, верить нечего».
1 марта нужно ходить в гости. Также обязательно гулять на свежем воздухе и принимать солнечные ванны. А вот ссориться и драться категорически запрещено. Также как и пить алкоголь.
Народные приметы 1 марта
- Если в марте снег начал дуть на лес — стоит ждать хорошего урожая на огороде.
- Вороны начали громко каркать — жди холодов;
- Дубрава темнеть начала — жди оттепель.
- В первый весенний день стало тепло — жди впереди заморозки, весенняя погода часто лжет.
- Если бросить на снег ветку и она провалится — скоро будет тепло. Если будет лежать на поверхности — холода еще долго не отступят.
- На льду водоема начала плескаться вода — жди тепло.