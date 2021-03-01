Что можно и нельзя делать 1 марта. Народные приметы на Ярилин день

Первый день весны отмечен в народном календаре Ярилиным днем. Еще одно название праздника — «Ярило». Рассказываем о народных традициях и приметах даты.

Народные традиции 1 марта

Ярило был не только богом солнца, но и богом плодородия, а потому беременные женщины в этот день старались погреться на солнышке и набраться сил для вынашивания ребенка.

Бабки-повитухи топили в доме полуденный снег, а талой водой умывались и мыли руки. Чтобы «чистыми стать да ребенка принять».

Если ночью выпал снег, матери отправляли детей размести дорожку до колодца и мостки на пруду или реке. Верили, что это должно принести в дом счастье, а ребятишкам даст здоровье.

В этот день было принято обходить дома молодых супругов, которые поженились не больше года назад. Желали им здоровья и счастливой жизни, скорого потомства.

Просили об этом Ярило как бога плодородия. Молодожёны в ответ давали угощения, благодаря гостей за хорошие пожелания и молитвы.

Поскольку в древности на Ярилу отмечали Новый год, сложилась традиция не работать в этот день. Причем сохранялась она долго, вплоть до 19 века.

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Начинались Ярилины хороводы — празднования в честь прихода весны. Сны, приснившиеся в этот день, считались вещими.

Однако, скорому теплу радоваться не стоило. В народе говорили: «Если с первых дней весна разгульна, не застенчива — обманет, верить нечего».

1 марта нужно ходить в гости. Также обязательно гулять на свежем воздухе и принимать солнечные ванны. А вот ссориться и драться категорически запрещено. Также как и пить алкоголь.

Народные приметы 1 марта