Почему 25 мая нельзя пинать предметы? Народные приметы на Епифанов день

25 мая отмечается народно-христианский праздник — Епифанов день. Иначе он называется: «Епифан», «Рябиновка», «День одолень-травы». Народные традиции и приметы даты — в нашем материале.

Народные традиции 25 мая

Рябиновкой этот день назывался в честь одного из самых любимых на Руси деревьев. К рябине приходили девушки в красных сарафанах и просили ее уберечь дома от пожаров. О том же молились и святому Епифанию. Кстати, считалось, что если утро этого дня будет «в красном кафтане» (то есть будет яркая заря), то пожаров летом случится много.

Рябина оберегала людей не только от пожара, но и от прочих несчастий — не зря ее всегда сажали в палисадниках. Защищала она и от сглаза. Ветка рябины, как считали на Руси, помогала заблудившемуся в лесу человеку найти дорогу к дому.

Много поверий было связано и с другим растением, на которое обращали внимание в этот день, — с кувшинкой. Говорили, что если на Епифана на прудах появились листья кувшинки — значит, заморозков больше не будет.

Кувшинку на Руси называли «одолень-травой», поскольку она, по мнению крестьян, могла одолевать нечистую силу и недуги, а также обладала приворотными свойствами. А вот белые кувшинки приносить в дом не следовало: это грозило гибелью домашнего скота.

Сны в эту ночь должны показать скрытые способности. Чтобы добиться серьезных успехов, их нужно развить. Ответ на вопрос, как это можно сделать кроется в сновидении.

Кувшинка. Цветок СС0 Первые весенние цветы в Барнауле. Анна Зайкова/altapress.ru. Гвоздики. Цветы. unsplash.com Цветы , букет , флористика. unsplash.com

Не следует 25 мая отпинывать от себя предметы. Считается, что так можно оттолкнуть удачу. Беременным же нельзя перешагивать через сучья, иначе ребёнок родится не совсем здоровым.

Одинокой девушке не рекомендуется 25 мая надевать чёрную и вообще темную одежду. В противном случае будущее замужество будет несчастливым и долго не продлится.

Не стоит в этот день употреблять спиртное. Наши предки верили, что тёмные силы 25 мая легко могут завладеть помутнённым разумом. Тогда человек начнёт творить различные непотребства.

Существовала в народе и такая примета: если в этот день щекотать кого-то, то можно привлечь смерть.

Народные приметы 25 мая