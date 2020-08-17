Что обязательно нужно сделать на Авдотью Малиновку: народные приметы 17 августа

17 августа отмечается народно-христианский праздник Авдотья Малиновка. По-другому его называют Авдотья Огуречница, Сеногной и Сеногнойка. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 17 августа

17 августа всем крестьянам нужно было собрать чеснок и лук с грядок.

В этот день заканчивался сбор ягод, поэтому женщины с детьми в последний раз шли в лес по ягоды.

Также на Авдотью собирали последний урожай огурцов, потому что после этого дня они переставали расти.

С 17 августа начинались моросящие дожди. Они влагой напитывали стога сена, которые не убрали с полей, и оно начинало гнить. Так и получилось еще одно название праздника «Сеногнойка».

Огурцы. Зелень. СС0

Народные приметы 17 августа