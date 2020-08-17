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Жизнь

Что обязательно нужно сделать на Авдотью Малиновку: народные приметы 17 августа

17 августа отмечается народно-христианский праздник Авдотья Малиновка. По-другому его называют Авдотья Огуречница, Сеногной и Сеногнойка. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Малина.
Малина.
Анна Зайкова

Народные традиции 17 августа

17 августа всем крестьянам нужно было собрать чеснок и лук с грядок.

В этот день заканчивался сбор ягод, поэтому женщины с детьми в последний раз шли в лес по ягоды.

Также на Авдотью собирали последний урожай огурцов, потому что после этого дня они переставали расти.

С 17 августа начинались моросящие дожди. Они влагой напитывали стога сена, которые не убрали с полей, и оно начинало гнить. Так и получилось еще одно название праздника «Сеногнойка».

Огурцы. Зелень.
Огурцы. Зелень.
СС0

Народные приметы 17 августа

  • Погода 17 августа прогнозировала, каким будет ноябрь.
  • По урожаю дикой малины в старину судили о будущем урожае хлеба.
  • Авдотья Огуречница семь дождей несёт.
  • Если дождь — все сено сгниет.
  • Пришла Авдотья — убирай чеснок и лук, срывай огурцы.
  • На Авдотью сбор малины — готовь плетенки.
  • Парной туман над лесом — пошли опять грибы.
  • Овцы и козы поворачиваются спиной к ветру — к ненастью.
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