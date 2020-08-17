Что обязательно нужно сделать на Авдотью Малиновку: народные приметы 17 августа

Народные традиции 17 августа
17 августа всем крестьянам нужно было собрать чеснок и лук с грядок.
В этот день заканчивался сбор ягод, поэтому женщины с детьми в последний раз шли в лес по ягоды.
Также на Авдотью собирали последний урожай огурцов, потому что после этого дня они переставали расти.
С 17 августа начинались моросящие дожди. Они влагой напитывали стога сена, которые не убрали с полей, и оно начинало гнить. Так и получилось еще одно название праздника «Сеногнойка».
Огурцы. Зелень.
СС0
Народные приметы 17 августа
- Погода 17 августа прогнозировала, каким будет ноябрь.
- По урожаю дикой малины в старину судили о будущем урожае хлеба.
- Авдотья Огуречница семь дождей несёт.
- Если дождь — все сено сгниет.
- Пришла Авдотья — убирай чеснок и лук, срывай огурцы.
- На Авдотью сбор малины — готовь плетенки.
- Парной туман над лесом — пошли опять грибы.
- Овцы и козы поворачиваются спиной к ветру — к ненастью.