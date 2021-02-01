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Жизнь

Что обязательно нужно сделать на Макарьев день. Народные приметы 1 февраля

1 февраля отмечено в народном календаре днем Макара. Другие названия праздника: «Макар», «Макар-весноуказчик», «День Макария», «Макар ясный». Традиции и приметы дня — в нашем материале.

Зима в лесу. Снег.
Зима в лесу. Снег.
СС0

Народные традиции 1 февраля

Прозвище Макара — весноуказчик, само говорит о своем происхождении. По этому дню на Руси судили о весне. Ясная погода предвещала, что тепло придет скоро: «На Макара капель — в весну раннюю верь». А вот если в этот день мела метель — её же следовало ожидать на Масленицу. Кроме того, погода на Макара предсказывала погоду на весь февраль. Но холод в этот день — а значит, и в течение всего месяца — говорил о том, что лето будет благоприятным.

С именем Макара связано много поговорок на разные темы. Например: «Валенком Макар раздувает самовар»; «Вчера Макар гряды копал, а ныне Макар в воеводы попал»; «На бедного Макара везде беда напала».

В Макарьев день ставили самовар и заваривали разнотравный чай, основу для которых брали у бабушек знахарок. Чаепитие проводили большой семье, весело, живо, вприкуску с вареньем, сахаром. Самовар топили традиционно — валенком, эту обувь не выбрасывали, — полагалось, она исцеляет болезни ног.

Печь в доме разводили по-особенному, — семья внимательно смотрела за огнем, золотистый оттенок пламя говорил о благополучии и процветании. В День Макария никто старался не работать — считалось что нужно оставить заботы и ходить по гостям.

Русская кухня, чай
Русская кухня, чай
СС0

В День Макария снятся вещие сны. Обычно они предвещают благополучие. А если сон приснился днем, то он до вечера сбудется. День благоприятен для начала новых дел. Особенно удачными будут добрые дела, направленные на благо других людей.

1 февраля принято ходить друг к другу в гости, устраивать дружеские посиделки и пить чай. В этот день особое внимание уделить своему жилищу и его безопасности. Находясь дома не открывайте дверь незнакомым людям.

Народные приметы 1 февраля

  • Какая погода весь день, таким и весь месяц будет.
  • Если к середине дня вьюга разгуляется, то такая погода еще долго продержится.
  • Если 1 февраля стоит сильный мороз, значит, лето будет теплым.
  • Звездное небо — к холодам и поздней весне;
  • Ясный день — к ранней весне;
  • Снег метет — и на Масленицу метели жди;
  • Теплый Макарьев день — первая половина лета выдастся дождливой;
  • Холодный Макарьев день — и февраль студеным выдастся;
  • Холодная погода — к благоприятному лету.
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