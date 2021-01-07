Что обязательно нужно сделать на Рождество. Народные приметы 7 января

Народные традиции 7 января

На Руси празднование Рождества слилось с древним обрядом — Святками. Так называются 12 дней между Рождеством и Крещением. Святочные традиции имеют дохристианское происхождение и связаны с основным занятием христиан — земледелием. Изначально они посвящались началу нового года и возрождению солнца. Молодежь наряжалась в старую одежду, надевала маски и устраивала игры.

Для Рождества существует множество примет и обычаев. Например, считалось, что в этот день девушка, страдающая от несчастной любви, может освободить свое сердце. Для этого она должна была взять камень, раскалить его в печи, а после этого — утопить в проруби.

Если камень раскалывался от холода — безответное чувство покидало девушку. А вот старшей хозяйке дома в этот день полагалось обмести углы дома веником из крапивы, чтобы изгнать нечистую силу.

Считалось, что нужно надеть новую рубаху — иначе грозит неурожай. По этому поводу говорили: «На Святой вечер рубаха хоть плохонька, да беленька; на Рождество — хоть сурова, да нова».

По поводу урожая также подмечали: если выпадет иней — уродится хлеб, если небо звездное — горох. А если на дворе метель — пчелы будут роиться хорошо.

Мужчинам на Рождество не разрешали ходить на охоту или рыбалку. Еще существовала традиция: хозяин избы не должен был выходить в этот день со двора, чтобы из дома не ушло благополучие и достаток.

7 января нельзя ругаться и сквернословить. Также надевать грязную, потрепанную одежду. А до 14-го января не стоит делать уборку. Еще к запретам относится рукоделие.

Святки. Рождество. СС0

Народные приметы 7 января