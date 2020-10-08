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Жизнь

Что обязательно нужно сделать на Сергея Капустника: народные приметы 8 октября

8 октября отмечается народно-христианский праздник Сергей Капустник. По-другому его называют Курятник, Капустки и День Сергия Радонежского. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Капуста
Капуста
СС0

Народные традиции 8 октября

В этот день наши предки заготавливали на зиму капусту. Засолкой занимались всей семьей: дети чистили морковь и яблоки, старики их резали. Мужчины и женщины секли капусту, складывали в кадки, засыпали солью, добавляли морковь, яблоки, бруснику или клюкву.

На Капустки девушки приходили, чтобы помочь той или иной семье в заготовке на зиму капусты. Это делалось с весёлыми песнями. Через некоторое время приходили парни и развлекали их шутками, комплиментами, помогали закрывать кадки, наполненные капустой, относить их в подполье.

Название праздника «Курятник» пошло потому, что Сергия Радонежского считали хранителем домашних птиц, особенно кур.

Наши предки обязательно наблюдали 8 октября за ветром. Если он дул с севера — это предвещало холодную зиму, если с юга — теплую, если с запада — снежную.

Ветер.
Ветер.
CC0

Народные приметы 8 октября

  • С Сергия начинается, а с Матрёны устанавливается зима.
  • На Успение огурцы солить, на Сергия капусту рубить.
  • Если выпал первый снег, зимы не будет еще больше месяца.
  • Если снег в этот день сухой — лето будет хорошим.
  • Толстый пласт снега на сырой земле означает хороший урожай в следующем году.
  • На Сергея Капустника ясно и тепло — погода будет хорошей еще три недели.
  • Секи капусту, не жди Покрова.
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