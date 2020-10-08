Что обязательно нужно сделать на Сергея Капустника: народные приметы 8 октября

Народные традиции 8 октября
В этот день наши предки заготавливали на зиму капусту. Засолкой занимались всей семьей: дети чистили морковь и яблоки, старики их резали. Мужчины и женщины секли капусту, складывали в кадки, засыпали солью, добавляли морковь, яблоки, бруснику или клюкву.
На Капустки девушки приходили, чтобы помочь той или иной семье в заготовке на зиму капусты. Это делалось с весёлыми песнями. Через некоторое время приходили парни и развлекали их шутками, комплиментами, помогали закрывать кадки, наполненные капустой, относить их в подполье.
Название праздника «Курятник» пошло потому, что Сергия Радонежского считали хранителем домашних птиц, особенно кур.
Наши предки обязательно наблюдали 8 октября за ветром. Если он дул с севера — это предвещало холодную зиму, если с юга — теплую, если с запада — снежную.
Народные приметы 8 октября
- С Сергия начинается, а с Матрёны устанавливается зима.
- На Успение огурцы солить, на Сергия капусту рубить.
- Если выпал первый снег, зимы не будет еще больше месяца.
- Если снег в этот день сухой — лето будет хорошим.
- Толстый пласт снега на сырой земле означает хороший урожай в следующем году.
- На Сергея Капустника ясно и тепло — погода будет хорошей еще три недели.
- Секи капусту, не жди Покрова.