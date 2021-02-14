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Жизнь

Что обязательно нужно сделать на Трифонов день. Народные приметы 14 февраля

14 февраля отмечено в народном календаре Трифоновым днем. Другие названия праздника: «Трифон-мышегон»,"Трифон","Трифон-перезимник". Народные традиции и приметы даты — в нашем материале.

Зима. Снег.
Зима. Снег.
СС0

Народные традиции 14 февраля

На Трифона крестьяне заклинали мышей, просили их не портить скирды с хлебом. Считалось также, что определенными обрядами грызунов можно и вовсе изгнать из деревни. Для этого знахарь вынимал из скирды клок сена, относил в печь и разжигал раскаленной кочергой. Получившуюся в результате золу он высыпал в те места, где хранились сено и солома.

В это время знахарь приговаривал, обращаясь к мышам: «Не есть вам белоярой пшеницы, не таскать вам золотого ячменя, не грызть вам полнотелой ржи, не пробовать вам пахучего сена». Его при этом сопровождали хозяин и хозяйка, неся хлеб-соль на чистом полотенце.

Благодаря обычаю изгонять мышей, этот день называли также «Трифон с кошкой». Кошек, кстати, в этот день принято было задабривать, угощать молоком и просить о помощи в борьбе с мышами.

Также в день Трифона незамужние девицы молились о женихах. Февраль традиционно был месяцем свадеб, и это время считалось лучшим для того, чтобы попросить высшие силы о семейном счастье.

Мышь.
Мышь.
открытые источники в интернете

В этот день смотрели на небо: если были видны звезды, это означало позднюю весну. Снег в этот день предвещал весенние дожди, а туман наступление хорошей погоды. Также говорили: «Каков Трифон, таковы и оставшиеся дни февраля».

В Трифонов день нужно давать милостыню нищим. Например, теплую одежду, которая самим больше не нужна. Злиться, драться и сквернословить запрещается.

Народные приметы 14 февраля

  • Если погода в Трифонов день хорошая, то и весна будет ранней и теплой.
  • Если 14 февраля идет снег, значит, весна будет дождливой.
  • Вечерний туман на Трифона предвещает теплое утро.
  • Много звезд на небе в Трифонов день — к долгой зиме и поздней весне.
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