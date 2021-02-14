Что обязательно нужно сделать на Трифонов день. Народные приметы 14 февраля

Народные традиции 14 февраля

На Трифона крестьяне заклинали мышей, просили их не портить скирды с хлебом. Считалось также, что определенными обрядами грызунов можно и вовсе изгнать из деревни. Для этого знахарь вынимал из скирды клок сена, относил в печь и разжигал раскаленной кочергой. Получившуюся в результате золу он высыпал в те места, где хранились сено и солома.

В это время знахарь приговаривал, обращаясь к мышам: «Не есть вам белоярой пшеницы, не таскать вам золотого ячменя, не грызть вам полнотелой ржи, не пробовать вам пахучего сена». Его при этом сопровождали хозяин и хозяйка, неся хлеб-соль на чистом полотенце.

Благодаря обычаю изгонять мышей, этот день называли также «Трифон с кошкой». Кошек, кстати, в этот день принято было задабривать, угощать молоком и просить о помощи в борьбе с мышами.

Также в день Трифона незамужние девицы молились о женихах. Февраль традиционно был месяцем свадеб, и это время считалось лучшим для того, чтобы попросить высшие силы о семейном счастье.

Мышь. открытые источники в интернете

В этот день смотрели на небо: если были видны звезды, это означало позднюю весну. Снег в этот день предвещал весенние дожди, а туман наступление хорошей погоды. Также говорили: «Каков Трифон, таковы и оставшиеся дни февраля».

В Трифонов день нужно давать милостыню нищим. Например, теплую одежду, которая самим больше не нужна. Злиться, драться и сквернословить запрещается.

Народные приметы 14 февраля