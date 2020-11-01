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1 ноября 0°C
Жизнь

Что обязательно нужно приготовить на обед 1 ноября: народные приметы на Иванов день

1 ноября отмечается народно-христианский праздник Иванов день. По-другому его называют Проводы осени, Конюхам отдых, День Садока и Встреча зимы. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Зима. Иней. Рябина.
Зима. Иней. Рябина.
Михаил Хаустов

Народные традиции 1 ноября

На Иванов день провожали осень и встречали зиму. С этого времени начинались настоящие морозы.

Считалось, что 1 ноября различная нечисть спускается на землю и начинает пугать прохожих. Люди хотели отпугнуть злые силы, поэтому, сами наряжались устрашающими персонажами и устраивали шумные гуляния.

Наши предки посвящали день отдыху, собирались в компании и распивали пиво, а также рассказывали различные байки и страшные истории.

Хозяйки на Иванов день готовили из свежего куриного мяса суп-лапшу, подавали жареную курицу, а главным украшением стола были курники.

Суп.
Суп.
СС0.

Народные приметы 1 ноября

  • Если в этот день холодно, значит, весна не скоро настанет.
  • Если снег лег на мерзлую землю, то урожай хлеба будет богатым.
  • На Иванов день большая грязь стоит — зима придет через 4 недели.
  • Перелетные птицы высоко летят — зима будет снежной, и наоборот.
  • Ночью небо было облачным, а при восходе солнца прояснилось — днем осадков не будет.
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