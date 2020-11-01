Что обязательно нужно приготовить на обед 1 ноября: народные приметы на Иванов день

1 ноября отмечается народно-христианский праздник Иванов день. По-другому его называют Проводы осени, Конюхам отдых, День Садока и Встреча зимы. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 1 ноября

На Иванов день провожали осень и встречали зиму. С этого времени начинались настоящие морозы.

Считалось, что 1 ноября различная нечисть спускается на землю и начинает пугать прохожих. Люди хотели отпугнуть злые силы, поэтому, сами наряжались устрашающими персонажами и устраивали шумные гуляния.

Наши предки посвящали день отдыху, собирались в компании и распивали пиво, а также рассказывали различные байки и страшные истории.

Хозяйки на Иванов день готовили из свежего куриного мяса суп-лапшу, подавали жареную курицу, а главным украшением стола были курники.

Суп. СС0.

Народные приметы 1 ноября