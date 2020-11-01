Что обязательно нужно приготовить на обед 1 ноября: народные приметы на Иванов день

Народные традиции 1 ноября
На Иванов день провожали осень и встречали зиму. С этого времени начинались настоящие морозы.
Считалось, что 1 ноября различная нечисть спускается на землю и начинает пугать прохожих. Люди хотели отпугнуть злые силы, поэтому, сами наряжались устрашающими персонажами и устраивали шумные гуляния.
Наши предки посвящали день отдыху, собирались в компании и распивали пиво, а также рассказывали различные байки и страшные истории.
Хозяйки на Иванов день готовили из свежего куриного мяса суп-лапшу, подавали жареную курицу, а главным украшением стола были курники.
Народные приметы 1 ноября
- Если в этот день холодно, значит, весна не скоро настанет.
- Если снег лег на мерзлую землю, то урожай хлеба будет богатым.
- На Иванов день большая грязь стоит — зима придет через 4 недели.
- Перелетные птицы высоко летят — зима будет снежной, и наоборот.
- Ночью небо было облачным, а при восходе солнца прояснилось — днем осадков не будет.