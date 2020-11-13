Что обязательно нужно сделать 13 ноября: народные приметы на Спиридона и Никодима

Народные традиции 13 ноября
В этот день на Руси переводили кур из летних построек в зимние закуты.
13 ноября обязательно готовились различные блюда из курятины: запеченная или фаршированная курица, котлеты из куриного фарша, курники — пироги с начинкой из куриного мяса.
Считалось, если на Спиридона и Никодима поймать рыбу, испечь с ней пироги и угостить каждого члена семье, то в доме поселится благоразумие, и все будут здоровыми. А вот первый улов нужно обязательно пожертвовать храму либо продать, а на вырученные деньги купить свечи и поставить их в церкви.
Охотники также пользовались на Спиридона и Никодима особым почетом. В эти дни они выходили на первую заячью охоту по свежему снегу. Наши предки верили, что добытая и съеденная зайчатина сделает мужчину красивым и привлекательным для противоположного пола.
Народные приметы 13 ноября
- Если днем стоит теплая погода, то в ближайшие 2−3 дня будет сильный ветер.
- Если снегирь запел — жди скорой зимы.
- Сны, приснившиеся на Спиридона и Никодима, сбываются на 10-е сутки.
- Солнечная и ясная погода — будет порывистый и сильный ветер в ближайшие дни.
- Громко чирикают воробьи — ожидай теплой погоды, и наоборот.
- Рыбаки между собой поссорились — рыбалка всю зиму будет неудачной.
- Если съешь блюдо из курятины в этот день — жди счастливой доли.