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Жизнь

Что обязательно нужно сделать 13 ноября: народные приметы на Спиридона и Никодима

13 ноября отмечается народно-христианский праздник Спиридон и Никодим. По-другому его называют День матицы, Никодим и Никодимов день. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Снег в Барнауле, 25 октября 2016.
Снег в Барнауле, 25 октября 2016.
Анна Зайкова, altapress.ru

Народные традиции 13 ноября

В этот день на Руси переводили кур из летних построек в зимние закуты.

13 ноября обязательно готовились различные блюда из курятины: запеченная или фаршированная курица, котлеты из куриного фарша, курники — пироги с начинкой из куриного мяса.

Считалось, если на Спиридона и Никодима поймать рыбу, испечь с ней пироги и угостить каждого члена семье, то в доме поселится благоразумие, и все будут здоровыми. А вот первый улов нужно обязательно пожертвовать храму либо продать, а на вырученные деньги купить свечи и поставить их в церкви.

Охотники также пользовались на Спиридона и Никодима особым почетом. В эти дни они выходили на первую заячью охоту по свежему снегу. Наши предки верили, что добытая и съеденная зайчатина сделает мужчину красивым и привлекательным для противоположного пола.

Кролик. Заяц.
Кролик. Заяц.
открытые источники в интернете

Народные приметы 13 ноября

  • Если днем стоит теплая погода, то в ближайшие 2−3 дня будет сильный ветер.
  • Если снегирь запел — жди скорой зимы.
  • Сны, приснившиеся на Спиридона и Никодима, сбываются на 10-е сутки.
  • Солнечная и ясная погода — будет порывистый и сильный ветер в ближайшие дни.
  • Громко чирикают воробьи — ожидай теплой погоды, и наоборот.
  • Рыбаки между собой поссорились — рыбалка всю зиму будет неудачной.
  • Если съешь блюдо из курятины в этот день — жди счастливой доли.
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