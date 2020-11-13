Что обязательно нужно сделать 13 ноября: народные приметы на Спиридона и Никодима

13 ноября отмечается народно-христианский праздник Спиридон и Никодим. По-другому его называют День матицы, Никодим и Никодимов день. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 13 ноября

В этот день на Руси переводили кур из летних построек в зимние закуты.

13 ноября обязательно готовились различные блюда из курятины: запеченная или фаршированная курица, котлеты из куриного фарша, курники — пироги с начинкой из куриного мяса.

Считалось, если на Спиридона и Никодима поймать рыбу, испечь с ней пироги и угостить каждого члена семье, то в доме поселится благоразумие, и все будут здоровыми. А вот первый улов нужно обязательно пожертвовать храму либо продать, а на вырученные деньги купить свечи и поставить их в церкви.

Охотники также пользовались на Спиридона и Никодима особым почетом. В эти дни они выходили на первую заячью охоту по свежему снегу. Наши предки верили, что добытая и съеденная зайчатина сделает мужчину красивым и привлекательным для противоположного пола.

Кролик. Заяц. открытые источники в интернете

Народные приметы 13 ноября