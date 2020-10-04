Что обязательно нужно сделать 4 октября: народные приметы на Кондратьев день

Народные традиции 4 октября
Этот день на Руси считали днем плодородия и земледелия. Сегодня обязательно нужно было работать и удобрять землю.
Также 4 октября праздновались «Дворы». Свое название праздник получил за то, что девушки в этот день приводили в порядок свой двор, в то время как свахи ходили по деревне и заглядывали в ворота. Они проверяли, у кого двор чище и красивей. Если во дворе свалка, то уж здесь сватов точно не ждут.
К этому дню также приурочена поговорка: «Кондрат и Игнатий помогают богатеть богатым».
Народные приметы 4 октября
- Высокие перистые облака с завитками идут медленно — погода наладится.
- Ярко-оранжевое солнце — к сильному ветру.
- Если день ясный и теплый, но с порывами северного ветра, значит, зима будет морозной.
- Если днем прохладно, а к ночи теплеет — к скорому ненастью.
- Если на Кондрата да Ипата резко похолодало, зима наступит рано.
- Какая погода весь день стоит, такой и на месяц вперед будет.
- Если много орехов, а грибов нет — зима будет снежная и суровая.