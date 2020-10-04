Что обязательно нужно сделать 4 октября: народные приметы на Кондратьев день

4 октября отмечается народно-христианский праздник Кондрат да Ипат. По-другому его называют Игнат и Кондрат, Кондратьев день, День плодородия и земледелия и Дворы. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 4 октября

Этот день на Руси считали днем плодородия и земледелия. Сегодня обязательно нужно было работать и удобрять землю.

Также 4 октября праздновались «Дворы». Свое название праздник получил за то, что девушки в этот день приводили в порядок свой двор, в то время как свахи ходили по деревне и заглядывали в ворота. Они проверяли, у кого двор чище и красивей. Если во дворе свалка, то уж здесь сватов точно не ждут.

К этому дню также приурочена поговорка: «Кондрат и Игнатий помогают богатеть богатым».

Народные приметы 4 октября