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Жизнь

Что обязательно нужно сделать 4 октября: народные приметы на Кондратьев день

4 октября отмечается народно-христианский праздник Кондрат да Ипат. По-другому его называют Игнат и Кондрат, Кондратьев день, День плодородия и земледелия и Дворы. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Земля. Поле.
Земля. Поле.
СС0

Народные традиции 4 октября

Этот день на Руси считали днем плодородия и земледелия. Сегодня обязательно нужно было работать и удобрять землю.

Также 4 октября праздновались «Дворы». Свое название праздник получил за то, что девушки в этот день приводили в порядок свой двор, в то время как свахи ходили по деревне и заглядывали в ворота. Они проверяли, у кого двор чище и красивей. Если во дворе свалка, то уж здесь сватов точно не ждут.

К этому дню также приурочена поговорка: «Кондрат и Игнатий помогают богатеть богатым».

Народные приметы 4 октября

  • Высокие перистые облака с завитками идут медленно — погода наладится.
  • Ярко-оранжевое солнце — к сильному ветру.
  • Если день ясный и теплый, но с порывами северного ветра, значит, зима будет морозной.
  • Если днем прохладно, а к ночи теплеет — к скорому ненастью.
  • Если на Кондрата да Ипата резко похолодало, зима наступит рано.
  • Какая погода весь день стоит, такой и на месяц вперед будет.
  • Если много орехов, а грибов нет — зима будет снежная и суровая.
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