Что обязательно нужно сделать 13 октября: народные приметы на Михаила Соломенного

Народные традиции 13 октября
Праздник Михаил Соломенный посвящен смене старой соломы в доме на свежую. Наши предки очень уважительно относились к ней и считали, что она вбирает в себя силу солнца и земли.
В этот день женщины обязательно заменяют соломенную набивку в подушках и матрасах. Старая набивка обязательно сжигается. Считается, что это помогает оградить хозяев от порчи и сглаза. А мужчины же меняют соломенные подстилы в доме и на крыльце.
13 октября также проводят специальный обряд купания маленьких детей на пороге дома. Считается, что это помогает уберечь их от болезней зимой.
Народные приметы 13 октября
- Если снег впервые выпал в этот день, то зима будет поздней.
- Если месяц на небе в туманной дымке, то скоро начнется ненастье.
- Если береза и липа скинули почти все листья, то следующий год будет урожайным.
- К 13 октября журавли уже успели улететь на юг — зима будет ранней и холодной.
- Белки сменили шубку на зимнюю — зима будет теплой.