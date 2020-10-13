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Жизнь

Что обязательно нужно сделать 13 октября: народные приметы на Михаила Соломенного

13 октября отмечается народно-христианский праздник Михаил Соломенный. По-другому его называют Печальница, День Григория и Михаила, Григорьев день и Григорий. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Урожай. Сено.
Урожай. Сено.
СС0

Народные традиции 13 октября

Праздник Михаил Соломенный посвящен смене старой соломы в доме на свежую. Наши предки очень уважительно относились к ней и считали, что она вбирает в себя силу солнца и земли.

В этот день женщины обязательно заменяют соломенную набивку в подушках и матрасах. Старая набивка обязательно сжигается. Считается, что это помогает оградить хозяев от порчи и сглаза. А мужчины же меняют соломенные подстилы в доме и на крыльце.

13 октября также проводят специальный обряд купания маленьких детей на пороге дома. Считается, что это помогает уберечь их от болезней зимой.

Народные приметы 13 октября

  • Если снег впервые выпал в этот день, то зима будет поздней.
  • Если месяц на небе в туманной дымке, то скоро начнется ненастье.
  • Если береза и липа скинули почти все листья, то следующий год будет урожайным.
  • К 13 октября журавли уже успели улететь на юг — зима будет ранней и холодной.
  • Белки сменили шубку на зимнюю — зима будет теплой.
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