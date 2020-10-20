Что обязательно нужно сделать 20 октября: народные приметы на Сергея Зимнего

20 октября отмечается народно-христианский праздник Сергей Зимний. По-другому его называют Зиме начальник, Зазимки, Сергий-начальник, Святоборы и Вакха. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 20 октября

На Руси говорили: «Сергей зиму начинает». Если в этот день выпал снег, а деревья еще не полностью сбросили листву, настоящей зимы ждали еще не скоро. Не раньше, чем на Матрену, 22 ноября.

Наши предки утром 20 октября первым делом отправлялись кормить скотину, а уже после этого садились завтракать. Печь по традиции растапливал самый младший член семьи. Считалось, что в таком случае в доме всю зиму будет тепло.

В этот день по традиции женщины надевали новый платок на голову. Это делалось для того, чтобы защититься от головных болей в течение всего года. Мужья к этому дню обязательно покупали своим женам платок.

Отопительная печь. altapress.ru

Народные приметы 20 октября