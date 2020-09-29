Что обязательно нужно сделать 29 сентября: народные приметы на Ефимию

Народные традиции 29 сентября
На Руси в это время продолжали делать заготовки на зиму. В большей степени это касалось капусты. Квашеная капуста была отличным дополнением к столу, так как в ней было много витаминов.
29 сентября было принято ловить птиц и гадать по их косточкам о том, какая будет грядущая зима. Считалось, чем больше жира наросло на костях глухаря или утки, тем сильнее будут морозы. Отсюда и название праздника «Птичья костка».
Наши предки верили, что родившаяся в этот день девушка обладает певучим голосом.
На Ефимию обязательно всей семьей ходить в баню. Считалось, что тот, кто попарится в этот день, не будет весь год болеть. Только нельзя в парной брать чужой веник, иначе можно заболеть, забрав на себя чужие недуги.
Народные приметы 29 сентября
- Теплая и сухая погода в этот день символизирует о мягкой и поздней зиме.
- Гром на Ефимию — зима будет без снега.
- Луна оказалась в кругу — быть сухому лету.
- Если крот или мышь делают большие запасы, то зима будет суровой.
- Если гуси и скворцы не отлетают, значит, осень будет длиться дольше.
- Галки собираются стаями и кричат — будет ясная погода.
- Лебедь летит против ветра — готовься к урагану.
- Стены в доме или квартире стали влажнее обычного — к ненастью.
- Если кроты не утепляют осенью свои норы — ожидается теплая зима.