Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
29 сентября 6°C
Жизнь

Что обязательно нужно сделать 29 сентября: народные приметы на Ефимию

29 сентября отмечается народно-христианский праздник Ефимия. По-другому его называют Птичья костка, Птичье голошенье, Евфимия-прехвальна и Всехвальная. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Птицы. Голуби.
Птицы. Голуби.
altapress.ru

Народные традиции 29 сентября

На Руси в это время продолжали делать заготовки на зиму. В большей степени это касалось капусты. Квашеная капуста была отличным дополнением к столу, так как в ней было много витаминов.

29 сентября было принято ловить птиц и гадать по их косточкам о том, какая будет грядущая зима. Считалось, чем больше жира наросло на костях глухаря или утки, тем сильнее будут морозы. Отсюда и название праздника «Птичья костка».

Наши предки верили, что родившаяся в этот день девушка обладает певучим голосом.

На Ефимию обязательно всей семьей ходить в баню. Считалось, что тот, кто попарится в этот день, не будет весь год болеть. Только нельзя в парной брать чужой веник, иначе можно заболеть, забрав на себя чужие недуги.

Баня.
Баня.
CCO.

Народные приметы 29 сентября

  • Теплая и сухая погода в этот день символизирует о мягкой и поздней зиме.
  • Гром на Ефимию — зима будет без снега.
  • Луна оказалась в кругу — быть сухому лету.
  • Если крот или мышь делают большие запасы, то зима будет суровой.
  • Если гуси и скворцы не отлетают, значит, осень будет длиться дольше.
  • Галки собираются стаями и кричат — будет ясная погода.
  • Лебедь летит против ветра — готовься к урагану.
  • Стены в доме или квартире стали влажнее обычного — к ненастью.
  • Если кроты не утепляют осенью свои норы — ожидается теплая зима.
Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость