Что обязательно нужно сделать 29 сентября: народные приметы на Ефимию

29 сентября отмечается народно-христианский праздник Ефимия. По-другому его называют Птичья костка, Птичье голошенье, Евфимия-прехвальна и Всехвальная. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 29 сентября

На Руси в это время продолжали делать заготовки на зиму. В большей степени это касалось капусты. Квашеная капуста была отличным дополнением к столу, так как в ней было много витаминов.

29 сентября было принято ловить птиц и гадать по их косточкам о том, какая будет грядущая зима. Считалось, чем больше жира наросло на костях глухаря или утки, тем сильнее будут морозы. Отсюда и название праздника «Птичья костка».

Наши предки верили, что родившаяся в этот день девушка обладает певучим голосом.

На Ефимию обязательно всей семьей ходить в баню. Считалось, что тот, кто попарится в этот день, не будет весь год болеть. Только нельзя в парной брать чужой веник, иначе можно заболеть, забрав на себя чужие недуги.

Баня. CCO.

Народные приметы 29 сентября