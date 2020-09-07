Что обязательно нужно сделать 7 сентября: народные приметы на Тита Листопадника

Народные традиции 7 сентября
Главное название праздника «Листопадник» пошло от того, что с этого времени начинался сильный листопад. А вот второе название «Грибник» возникло по причине начала сбора грибов в полях.
На Тита Листопадника грибники обязательно вставали на заре и уходили по грибы, чтобы собрать как можно больше.
У наших предков было принято в этот день всей семьей ходить за грибами для того, чтобы запастись ими впрок, так как они служили заменителем мяса во время затяжных постов.
Вечером 7 сентября устраивали «грибные ужины». Из этого продукта готовились многочисленные блюда и подавались к столу.
Народные приметы 7 сентября
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Если белых грибов много — зима будет холодной.
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Если птицы садятся на землю — погода будет теплой и ясной.
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Если пернатые предпочитают крыши земле — грядет ненастье.
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Если в ночь на Тита идет дождь, то осень будет сухой.
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Пришел Варфоломей, жито на зиму сей.
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Послеобеденный дождь — продолжительный.
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Щелканье и треск деревьев — к сухой погоде.
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Вороны каркают отрывисто, чаще обычного — перед дождем.
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Рыба голец снует вдоль стенок аквариума — к ухудшению погоды.