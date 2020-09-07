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Жизнь

Что обязательно нужно сделать 7 сентября: народные приметы на Тита Листопадника

7 сентября отмечается народно-христианский праздник Тит Листопадник. По-другому его называют Гриборост, Тит Грибник, Замолотки, Тит и Варфоломей. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Грибы.
Грибы.
СС0

Народные традиции 7 сентября

Главное название праздника «Листопадник» пошло от того, что с этого времени начинался сильный листопад. А вот второе название «Грибник» возникло по причине начала сбора грибов в полях.

На Тита Листопадника грибники обязательно вставали на заре и уходили по грибы, чтобы собрать как можно больше.

У наших предков было принято в этот день всей семьей ходить за грибами для того, чтобы запастись ими впрок, так как они служили заменителем мяса во время затяжных постов.

Вечером 7 сентября устраивали «грибные ужины». Из этого продукта готовились многочисленные блюда и подавались к столу.

Грибы маринованные.
Грибы маринованные.
СС0

Народные приметы 7 сентября

  • Если белых грибов много — зима будет холодной.

  • Если птицы садятся на землю — погода будет теплой и ясной.

  • Если пернатые предпочитают крыши земле — грядет ненастье.

  • Если в ночь на Тита идет дождь, то осень будет сухой.

  • Пришел Варфоломей, жито на зиму сей.

  • Послеобеденный дождь — продолжительный.

  • Щелканье и треск деревьев — к сухой погоде.

  • Вороны каркают отрывисто, чаще обычного — перед дождем.

  • Рыба голец снует вдоль стенок аквариума — к ухудшению погоды.

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