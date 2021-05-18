18 мая 20°C
﻿
Жизнь

Как уберечься от болезней в день Арины Капустницы. Народные приметы 18 мая

18 мая отмечается народно-христианский праздник — день Арины Капустницы. Иначе дата называется — «Арина Рассадница». Традиции и приметы дня — в нашем материале.

Капуста. Огород
Капуста. Огород
ССО

Народные традиции 18 мая

На Арину Капустницу обычно занимались посевом капусты. Делали это особенным образом. Ранним утром хозяйки выходили в огород, чтобы никто не смог увидеть процесс посадки. На первый посаженный росток или семя ставили разбитый горшок, перевернутый вверх дном, и накрывали белой скатертью.

Вечером горшок переворачивали, ставили посреди гряд и заполняли крапивой, вырванной с корнем. Считалось, что такой обряд отпугнет насекомых и защитит посевы от нечистой силы, гуляющей по полям. При этом говорили: «Крапиву — чертям, капусту — нам!».

Капуста была одним из самых любимых в народе овощей. О ней складывали множество поговорок: «Без капусты щи не густы»; «Премудрость во щах, сила в капусте»; «Для чего огород городить, если капусты не садить?».

Проводили в этот день и другие сельскохозяйственные работы — например, выжигали покосы, чтобы избавиться от старой, высохшей травы. По этому поводу существовала поговорка: «На Ирину худая трава из поля вон».

«Капусткой» также называли один из видов хоровода, распространенный в северных регионах. Он образуется так: парень заводит песню и образует цепь из играющих, беря за руку то одного, то другого.

Цветные сновидения, приснившиеся в эту ночь, могут сбыться. Если же увидеть во сне молнию, это будет знаком того, что пора смирить гордыню и тщеславие.

Гроза.
Гроза.
СС0.

Если на ночь оставить немытую посуду, то тёмные силы поселятся в доме и будут насылать на всех домочадцев болезни и другие беды. К этому же приведёт и перепрыгивание через деревья, разбросанные рядом с огородами и полями.

18 мая нельзя сплетничать или просто болтать не по делу. Считается, что иначе рот может покрыться болячками, вывести которые не удастся довольно долго.

Народные приметы 18 мая

  • Монотонный дождь с перерывами в день Арины-рассадницы — к плохой погоде в дальнейшем.
  • Кошка, жующая траву — к приближению дождя.
  • Движущиеся с юга на север крупные облака — знак скорого дождя.
  • Гусь прихорашивается в сухом месте — к холоду, если чистит перышки в пруду, в луже — к теплу.
  • В поле много хвоща — к богатому урожаю овса.
  • Ненастье в этот день — будет хороший урожай хлеба.
  • Птицы замолкли и не щебечут — жди грозу с дождем.
  • Если запели соловьи — весна дружно расцветет.
Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость