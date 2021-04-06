Что запрещено в день Артемона. Народные приметы 6 апреля

Народные традиции 6 апреля
Погода к этому времени стояла уже теплая, снег таял, и те крестьяне, которые еще не удосужились сменить сани на телегу, рисковали ободрать полозья.
В этот день крестьяне жгли костры во дворе и обходили избы кругами. Это делалось, чтобы выгнать нечистую силу. Также огонь разводили вдоль дорог, чтобы указать путникам дорогу к церкви.
Вечером начинали готовиться к большому празднику — Благовещенью. Поскольку на Благовещенье любая работа считалась грехом, старались переделать все неотложные дела. Накануне праздника все православные ехали к вечере.
В церквях в этот день было принято освящать семена для посадки. Также в старину существовало поверье: если девушка выстоит в церкви всю ночную службу — то выйдет замуж за хорошего человека.
Были и приметы на погоду, например такая: если ночь теплая, то весна будет дружная. Судили по разным признакам и об урожае: если роса — не надо коням овса, будут добрые проса; будет дождь — скоту легкий год; если пойдет снег — греча уродится; а коли ударит мороз — вырастут и просо, и овес.
6 апреля нельзя выполнять тяжелую физическую работу и домашние дела. Под запрет также попадает рукоделие. Еще не стоит ходить в гости. Иначе можно отвернуть от себя удачу.
Народные приметы 6 апреля
- Услышал пение жаворонка — жди тепла, а если зяблик поет — будет стужа;
- Снег пошел — жди хороший урожай гречихи;
- До первого грома лягушки квакать не будут;
- Если весна началась в этот день — жди, впереди будут морозы;
- Если ночью тепло, то весна будет хорошей;
- К сегодняшнему дню снег уже не лежит — значит, больше не появится, если нет, долго еще лежать будет;
- Тепло в этот день предвещает скорое наступление лета;
- С приближением паводков, а также в ясную погоду со слабыми ветрами или при затишье рыба клюет хорошо;
- С прибылью и помутнением воды клев рыбы ослабевает;