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Жизнь

Что запрещено в день Артемона. Народные приметы 6 апреля

6 апреля отмечается народно-христианский праздник — день Артемона. Еще одно его название — «Артемон». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Костер. Огонь.
Костер. Огонь.
СС0

Народные традиции 6 апреля

Погода к этому времени стояла уже теплая, снег таял, и те крестьяне, которые еще не удосужились сменить сани на телегу, рисковали ободрать полозья.

В этот день крестьяне жгли костры во дворе и обходили избы кругами. Это делалось, чтобы выгнать нечистую силу. Также огонь разводили вдоль дорог, чтобы указать путникам дорогу к церкви.

Вечером начинали готовиться к большому празднику — Благовещенью. Поскольку на Благовещенье любая работа считалась грехом, старались переделать все неотложные дела. Накануне праздника все православные ехали к вечере.

В церквях в этот день было принято освящать семена для посадки. Также в старину существовало поверье: если девушка выстоит в церкви всю ночную службу — то выйдет замуж за хорошего человека.

Были и приметы на погоду, например такая: если ночь теплая, то весна будет дружная. Судили по разным признакам и об урожае: если роса — не надо коням овса, будут добрые проса; будет дождь — скоту легкий год; если пойдет снег — греча уродится; а коли ударит мороз — вырастут и просо, и овес.

Готовка.
Готовка.
unsplash.com/

6 апреля нельзя выполнять тяжелую физическую работу и домашние дела. Под запрет также попадает рукоделие. Еще не стоит ходить в гости. Иначе можно отвернуть от себя удачу.

Народные приметы 6 апреля

  • Услышал пение жаворонка — жди тепла, а если зяблик поет — будет стужа;
  • Снег пошел — жди хороший урожай гречихи;
  • До первого грома лягушки квакать не будут;
  • Если весна началась в этот день — жди, впереди будут морозы;
  • Если ночью тепло, то весна будет хорошей;
  • К сегодняшнему дню снег уже не лежит — значит, больше не появится, если нет, долго еще лежать будет;
  • Тепло в этот день предвещает скорое наступление лета;
  • С приближением паводков, а также в ясную погоду со слабыми ветрами или при затишье рыба клюет хорошо;
  • С прибылью и помутнением воды клев рыбы ослабевает;
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