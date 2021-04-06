Что запрещено в день Артемона. Народные приметы 6 апреля

6 апреля отмечается народно-христианский праздник — день Артемона. Еще одно его название — «Артемон». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 6 апреля

Погода к этому времени стояла уже теплая, снег таял, и те крестьяне, которые еще не удосужились сменить сани на телегу, рисковали ободрать полозья.

В этот день крестьяне жгли костры во дворе и обходили избы кругами. Это делалось, чтобы выгнать нечистую силу. Также огонь разводили вдоль дорог, чтобы указать путникам дорогу к церкви.

Вечером начинали готовиться к большому празднику — Благовещенью. Поскольку на Благовещенье любая работа считалась грехом, старались переделать все неотложные дела. Накануне праздника все православные ехали к вечере.

В церквях в этот день было принято освящать семена для посадки. Также в старину существовало поверье: если девушка выстоит в церкви всю ночную службу — то выйдет замуж за хорошего человека.

Были и приметы на погоду, например такая: если ночь теплая, то весна будет дружная. Судили по разным признакам и об урожае: если роса — не надо коням овса, будут добрые проса; будет дождь — скоту легкий год; если пойдет снег — греча уродится; а коли ударит мороз — вырастут и просо, и овес.

6 апреля нельзя выполнять тяжелую физическую работу и домашние дела. Под запрет также попадает рукоделие. Еще не стоит ходить в гости. Иначе можно отвернуть от себя удачу.

Народные приметы 6 апреля