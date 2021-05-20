Как купать ребенка в день Купальницы. Народные приметы 20 мая

20 мая отмечается народно-христианский праздник — Купальница. У него есть еще одно название — «Купавница». Народные традиции и приметы даты — в материале altapress.ru.

Народные традиции 20 мая

Праздник получил свое название в честь обычая купать лошадей в реке. Всех кобыл и жеребцов, имеющихся в хозяйстве, в этот день обязательно нужно было прогнать по речной воде (а еще лучше — окатить ею с ног до головы). Считалось, что это придаст им сил и здоровья на целый год.

Кроме того, и сами крестьяне окатывались водой из ближайшего водоема. Готовиться к этому обряду начинали с утра: набирали воду в ведра и выставляли их на мостки. В солнечный день вода к полудню нагревалась, и ею нужно было облить и себя, и своих детей.

Купальница — разгар сева, это время ни в коем случае нельзя было упустить. Однако, говорили, что домашние семена вырождаются, становятся негодными для посева. Существовала примета, что самый хороший урожай получается от чужих семян, особенно если они были украдены.

Поэтому хозяева в этот день ходили друг к другу в гости и потихоньку старались взять немного семян. Поскольку так делали все, в убытке никто не оставался.

С периодом сева было связано множество примет: «Сей под погоду — будешь есть хлеб год от году»; «В новолуние сеять — все червь поест»; «Ветры восточные и западные для посадки и посева лучше всего».

Сны в эту ночь подскажут, как себя вести в сложной ситуации. Главное — не игнорировать сновидения, а постараться понять сновидения, подключив к этому все свои внутренние творческие резервы.

Кран. Вода. Ребенок. СС0

Не рекомендуется купать ребёнка кому-то, кроме его мамы. Даже близкому родственнику не стоит прикасаться к малышу и смотреть, как его моют. Иначе он может стать капризным и болезненным.



Нельзя умываться ключевой водой. Необходимо чтобы она «напиталась» солнцем. Облившись такой жидкостью, можно не опасаться за здоровье на ближайший год.

В этот день нельзя гадать на игральных картах. Подобные предсказания отрицательно скажутся на судьбе гадающего и спровоцируют негативные перемены в его жизни.

Народные приметы 20 мая