Что обязательно нужно сделать в день Марии. Народные приметы 14 апреля

Народные традиции 14 апреля

Пустые щи на Марию поминали не случайно. К апрелю у крестьян заканчивался запас капусты, поэтому о густых щах, в которых «ложка стоит», приходилось только мечтать. Не зря говорили: «Захотел ты в апреле кислых щей!».

Приходила пора варить апрельские щи — пустые, жидкие, служившие поводом для шуток: «Щи — хоть портянки полощи». В такой суп за неимением капусты обычно клали крапиву и щавель, которые как раз начинали зеленеть.

О том, какими будут травы летом, тоже можно было узнать на Марию. Если вода широко разольется, то луга будут зелеными и буйными. Также смотрели на реки: если лед сходит легко и быстро — весь год будет легким, хорошим.

Хозяйки проводили этот день в молитвах и песнопениях, вопрошая очищения души, а так же защиты дома от сглаза и порчи. Этот одно из тех празднеств, когда домовому приносят гостинцы (кашу и молоко), чтобы попросить прощения за былые обиды и задобрить его.

Следили крестьяне и за погодными условиями. Если на Марью ударит гроза, ближайшее лето пройдет без значимых осадков. Ночью смотрели на звезды — их отсутствие на небе сулило скорое и длительное потепление.

Обь перед началом ледохода. Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

Если же образуются ледяные заторы — год выдастся тяжелым. В любом случае, подо льдом реки уже не останутся: «Лед ломается хрясно — ходить опасно».

14 апреля нужно сделать мелкие домашние дела, такие как глажка, стирка. А вот убираться не рекомендуется. Мужчинам нельзя строить планы и работать. Иначе удачи в делах не будет.

Народные приметы 14 апреля