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Что обязательно нужно сделать в день Овсянки. Народные приметы 3 марта

3 марта отмечается народно-христианский праздник — день птицы Овсянки. Иначе он называется: «Овсянка», «Ярило с бороной», «Ярило с овсянкой». Народные приметы и традиции даты — в материале altapress.ru.

Птица. Овсянка
Птица. Овсянка
СС0

Народные традиции 3 марта

Название народного праздника Овсянки связано с именем птички-овсянки, которая, как казалось предкам, в этот день начинала петь: «Покинь сани! Покинь сани!», сообщая о скором приходе весны.

В этот день начиналась подготовка к предстоящему сезону полевых работ: проверяли и ремонтировали садовый и огородный инструмент, чистили и приводили в порядок инвентарь. На Овсянки молодежь обычно устраивала веселые гулянья с песнями и хороводами, вечером собирались на посиделки.

По традиции в этот день женщины пекли пирожки и печенье из овсяной муки, булочки в форме птичек. Сладостями угощали родных, друзей и птичку-овсянку. Считалось, если подношение ей понравится, весна наступит быстро. Отказываться от праздничного угощения нельзя: так можно спугнуть приход тепла.

3 марта нужно испечь овсяное печенье и угостить им близких. Еще стоит добавить в свой образ что-то желтое. На удачу. Под запретом находятся печаль и грусть. Иначе можно провести в одиночестве весь оставшийся год.

Печенье
Печенье
СС0

Также не стоит чинить вещи. Вскоре они могут снова прийти в негодность. Еще нельзя в день Овсянки выкидывать мусор. Предки считали, что вместе с ним можно выбросить из дома здоровье, любовь и благополучие.

Народные приметы 3 марта

  • Сухой день — к хорошему урожаю;
  • Звезды на небе мерцают — к холоду;
  • Бледный месяц — к сильному снегопаду, ясный — к стуже;
  • Услышать гром — к плодородию;
  • Заяц перебежит дорогу — к неудаче;
  • Девушка палец иглой уколет — к похвале;
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