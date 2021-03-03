Что обязательно нужно сделать в день Овсянки. Народные приметы 3 марта

3 марта отмечается народно-христианский праздник — день птицы Овсянки. Иначе он называется: «Овсянка», «Ярило с бороной», «Ярило с овсянкой». Народные приметы и традиции даты — в материале altapress.ru.

Народные традиции 3 марта

Название народного праздника Овсянки связано с именем птички-овсянки, которая, как казалось предкам, в этот день начинала петь: «Покинь сани! Покинь сани!», сообщая о скором приходе весны.

В этот день начиналась подготовка к предстоящему сезону полевых работ: проверяли и ремонтировали садовый и огородный инструмент, чистили и приводили в порядок инвентарь. На Овсянки молодежь обычно устраивала веселые гулянья с песнями и хороводами, вечером собирались на посиделки.

По традиции в этот день женщины пекли пирожки и печенье из овсяной муки, булочки в форме птичек. Сладостями угощали родных, друзей и птичку-овсянку. Считалось, если подношение ей понравится, весна наступит быстро. Отказываться от праздничного угощения нельзя: так можно спугнуть приход тепла.

3 марта нужно испечь овсяное печенье и угостить им близких. Еще стоит добавить в свой образ что-то желтое. На удачу. Под запретом находятся печаль и грусть. Иначе можно провести в одиночестве весь оставшийся год.

Печенье СС0

Также не стоит чинить вещи. Вскоре они могут снова прийти в негодность. Еще нельзя в день Овсянки выкидывать мусор. Предки считали, что вместе с ним можно выбросить из дома здоровье, любовь и благополучие.

Народные приметы 3 марта