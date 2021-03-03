Что обязательно нужно сделать в день Овсянки. Народные приметы 3 марта

Народные традиции 3 марта
Название народного праздника Овсянки связано с именем птички-овсянки, которая, как казалось предкам, в этот день начинала петь: «Покинь сани! Покинь сани!», сообщая о скором приходе весны.
В этот день начиналась подготовка к предстоящему сезону полевых работ: проверяли и ремонтировали садовый и огородный инструмент, чистили и приводили в порядок инвентарь. На Овсянки молодежь обычно устраивала веселые гулянья с песнями и хороводами, вечером собирались на посиделки.
По традиции в этот день женщины пекли пирожки и печенье из овсяной муки, булочки в форме птичек. Сладостями угощали родных, друзей и птичку-овсянку. Считалось, если подношение ей понравится, весна наступит быстро. Отказываться от праздничного угощения нельзя: так можно спугнуть приход тепла.
3 марта нужно испечь овсяное печенье и угостить им близких. Еще стоит добавить в свой образ что-то желтое. На удачу. Под запретом находятся печаль и грусть. Иначе можно провести в одиночестве весь оставшийся год.
Также не стоит чинить вещи. Вскоре они могут снова прийти в негодность. Еще нельзя в день Овсянки выкидывать мусор. Предки считали, что вместе с ним можно выбросить из дома здоровье, любовь и благополучие.
Народные приметы 3 марта
- Сухой день — к хорошему урожаю;
- Звезды на небе мерцают — к холоду;
- Бледный месяц — к сильному снегопаду, ясный — к стуже;
- Услышать гром — к плодородию;
- Заяц перебежит дорогу — к неудаче;
- Девушка палец иглой уколет — к похвале;