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Жизнь

Что запрещено делать в день Родиона. Народные приметы 21 апреля

21 апреля отмечено в народном календаре днем Родиона. У даты есть и другие названия: «Родион-выверни оглобли», «Радивон;", «Родион — ревучие воды». Народные традиции и приметы — в материале altapress.ru.

Начало ледохода в Барнауле.
Начало ледохода в Барнауле.
Анна Зайкова/altapress.ru.

Народные традиции 21 апреля

В народе святой Родион (Иродион) известен под именем Ледолома, потому что в это время активно ломается и тает лед. За ним наблюдают и делают определенные прогнозы на будущее. Например, считается, что если лед на реке становится грудами, то и хлеба будут груды.

Говорили также, что в этот день солнце встречается с месяцем. Осенью, при первых морозах, два светила расходятся в разные стороны: одно на восток, другое — на запад. И больше не видятся до самой весны.

Встречаясь на Родионов день, солнце и месяц рассказывают друг другу новости, а бывает, и ссорятся. Если встреча получится «доброй», то есть с ясным солнцем и светлым днем, то лето будет хорошим. «Худая» встреча, которая сопровождается туманом и пасмурным небом, предзнаменует плохое лето.

В этот день можно было начинать пахоту. Так и говорили: «Родион воды принес, ставь соху перепахать овес». Работа это была нелегкой, но выполнять ее нужно было тщательно, не ленясь. Крестьяне знали: «В пашне огрехи — в кармане прорехи»; «Глубже пахать — больше хлеба жевать».

21 апреля не стоит планировать серьёзные дела и крупные сделки. Они не станут удачными и даже могут привести к масштабным финансовым потерям.

Щенок. Домашние животные.
Щенок. Домашние животные.
СС0

Еще не рекомендуется покупать или просто заводить домашнее животное. Вскоре оно может сбежать.

Нельзя в этот день ходить на охоту или рыбалку. Предки считали, что рыбак может утонуть, а охотник — наткнуться на разъяренного зверя.

Народные приметы 21 апреля

  • Ранние и короткие сумерки с красноватой луной — на следующий день будет тепло, но велика вероятность возникновения гроз.
  • Солнечный день 21 апреля — лето вскоре наступит.
  • Облачность и туман — примета, которая сулит, что год будет неурожайным.
  • Если ком земли при падении рассыпается, то пора приступать к земляным работам и обработке грунта.
  • Зацвели яблони и груши — можно сеять овес.
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