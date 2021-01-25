Что нужно сделать в Татьянин день, чтобы исполнилось желание. Народные приметы 25 января

25 января отмечено в народном календаре Татьяниным днем. Или днем студента. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот праздник.

Народные традиции 25 января

Еще одно, более древнее название праздника — Бабий кут. На Руси так назывался бабий угол — место у печи, где находились предметы домашней утвари, и где хозяйка проводила много времени. Это место также называлось солнышком. В честь этого на Татьянин день «большуха» (старшая хозяйка в семье) пекла каравай, символизирующий солнце.

Она же доставала его из печи и, дав хлебу остыть, делила между членами семьи. Каждому должен был достаться хотя бы кусочек. Кроме того, в этот день нужно было сходить на реку за водой и выбить пыль из половиков. В народе говорили: «Татьяна и каравай печет, и половики бьет, и хоровод ведет».

С ведением хозяйства связано еще одно поверье этого дня. Считалось, что девочка, родившаяся в Татьянин день, будет хорошей хозяйкой. Такую любой возьмет замуж, но свою судьбу хотят найти все.

Поэтому на Бабий кут все девушки, мечтающие вступить в брак, делали метлу, которую старались оставить в доме желанного жениха — причем так, чтобы свекровь не нашла. Впрочем, опытные матери семейств об этом обычае знали и на порог пускали далеко не каждую девушку.

Каравай. Анна Зайкова

Существовало поверье, что в этот день может исполниться любое желание. Нужно только забраться на самое высокое место в округе и загадать его, глядя на солнце.

Студенты 25 января призывают шару и рисуют на последней странице зачетки домик — на удачу.

Народные приметы 25 января