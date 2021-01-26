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Жизнь

Что не стоит делать 26 января. Народные приметы на Ермилов день

26 января отмечено в народном календаре Ермиловым днем. Иначе дата называется: «Ерема», «Ерема на печи». Рассказываем о народных традициях и приметах.

Домашний уют зимой.
Домашний уют зимой.
СС0

Народные традиции 26 января

Этот день по случаю холодов полагалось проводить дома. Люди так и говорили: «Ерема на печи — болезнь одолей и больше не болей». Ещё одна похожая поговорка звучала так: «Ерема на печи, а кошка в печурке».

На Ерему (Ермила) советовали особо внимательно наблюдать за кошкой, живущей в доме. Не секрет, что по поведению этого зверька можно предсказать погоду. И сейчас известно, что если кошка сворачивается клубочком и прячет мордочку — значит, нужно ждать морозов. Однако раньше народные прогнозы были более разнообразны. Например, говорили: «Если кошка катается по половицам — тепло в дом стучится; если стену дерёт — ненастье у ворот».

У кошки можно было попросить и излечения от болезней. Старшие советовали в случае непонятного недуга понаблюдать, куда чаще всего ложится зверушка, «встать на это место и не сходить с него подольше». Кошек почитали. Считалось, что если кто-нибудь убьёт это животное, то семь лет не будет счастья видеть.

Люди верили в силу обрядов и заговоров в этот день. Особенно выделяли приворот на печном дыму. В народе были уверены — чем чаще женщина читает любовный заговор на дым, тем сильнее будут чувства ее избранника.

Домашний уют. Зима.
Домашний уют. Зима.
СС0

26 января не стоит работать. Считается, что богатырское здоровье закрепится за тем, кто проведет этот день в тепле и уюте, а если же выйти на улицу, то риск заболеть возрастает. Также нельзя умываться до часу дня.

Народные приметы 26 января

  • Кот свернулся калачиком — к холоду, тянется — к потеплению.
  • Убить кошку — к семи несчастьям.
  • Ободок вокруг луны — к метели.
  • Лес шумит — к потеплению.
  • Деревья в лесу трещат — к морозу.
  • Синица под окном щебечет — к скорой весне.
  • Собака свернулась в будке — к морозу, растянулась на улице — к теплу.
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