Что не стоит делать 26 января. Народные приметы на Ермилов день

Народные традиции 26 января
Этот день по случаю холодов полагалось проводить дома. Люди так и говорили: «Ерема на печи — болезнь одолей и больше не болей». Ещё одна похожая поговорка звучала так: «Ерема на печи, а кошка в печурке».
На Ерему (Ермила) советовали особо внимательно наблюдать за кошкой, живущей в доме. Не секрет, что по поведению этого зверька можно предсказать погоду. И сейчас известно, что если кошка сворачивается клубочком и прячет мордочку — значит, нужно ждать морозов. Однако раньше народные прогнозы были более разнообразны. Например, говорили: «Если кошка катается по половицам — тепло в дом стучится; если стену дерёт — ненастье у ворот».
У кошки можно было попросить и излечения от болезней. Старшие советовали в случае непонятного недуга понаблюдать, куда чаще всего ложится зверушка, «встать на это место и не сходить с него подольше». Кошек почитали. Считалось, что если кто-нибудь убьёт это животное, то семь лет не будет счастья видеть.
Люди верили в силу обрядов и заговоров в этот день. Особенно выделяли приворот на печном дыму. В народе были уверены — чем чаще женщина читает любовный заговор на дым, тем сильнее будут чувства ее избранника.
26 января не стоит работать. Считается, что богатырское здоровье закрепится за тем, кто проведет этот день в тепле и уюте, а если же выйти на улицу, то риск заболеть возрастает. Также нельзя умываться до часу дня.
Народные приметы 26 января
- Кот свернулся калачиком — к холоду, тянется — к потеплению.
- Убить кошку — к семи несчастьям.
- Ободок вокруг луны — к метели.
- Лес шумит — к потеплению.
- Деревья в лесу трещат — к морозу.
- Синица под окном щебечет — к скорой весне.
- Собака свернулась в будке — к морозу, растянулась на улице — к теплу.