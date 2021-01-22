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Жизнь

Что обязательно нужно сделать 22 января. Народные приметы на Филиппов день

22 января отмечено в народном календаре Филипповым днем. Иначе дата называется «Филипп». Народные традиции и приметы дня — в нашем материале.

Первый снег в Барнауле. 16 октября 2013 года.
Первый снег в Барнауле. 16 октября 2013 года.
Михаил Хаустов

Народные традиции 22 января

На Руси Филиппов день считался днем хозяйственных забот. За время праздников таких дел обычно накапливалось множество, и люди старались привести в порядок и свой дом, и себя. В этот день было принято затевать приборку, стирку, а также ходить в баню. Это называлось «смывать Святки».

Множество поговорок, которые относятся к этому дню, посвящались женщинам, на долю которых выпадали основные хлопоты: «Дом хозяйкой стоит»; «Добрая хозяйка дороже золота»; «Не та хороша хозяйка, что красно говорит, а та, которая вкусно щи варит».

Крестьяне в этот день подмечали: если на Филиппа ясно — значит, летом будет хороший урожай. Если скот, выпущенный во двор, стремился обратно в стойло, это предвещало холод и снег.

22 января нужно с раннего утра заняться домашней уборкой и стиркой. А конфликтовать и ругаться в Филиппов день категорически запрещено.

Уборка.
Уборка.
CCO

Народные приметы 22 января

  • Ясный день — к хорошему урожаю;
  • Вороны и галки на верхушках деревьев расселись — морозы усилятся и скоро, а если на снегу — к потеплению;
  • Кошка ищет теплое местечко — к морозам, кверху брюхом лежит — к оттепели, пьет много — к ненастью.
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