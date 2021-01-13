Что ни в коем случае нельзя делать 13 января. Народные приметы на Васильев вечер

Народные традиции 13 января

13 января — канун Нового года по старому стилю. Хозяйки готовили много блюд. Чтобы хватило угостить всех знакомых и соседей, зашедших в гости. Существовало поверье, что богатый стол обеспечит хозяину достаток на весь год.

Особой популярностью пользовались блюда из свинины, так как святой Василий считался покровителем свиноводов. Кроме того, свинья символизировала плодовитость и благополучие. В пословицах об этом дне говорится: «Свинку да боровка для Васильева вечерка»; «Не чиста животина свинья, да нет у Бога ничего нечистого — Василий Зимний освятит!».

Еще один обычай, связанный с кулинарией, — приготовление каши. Обряд совершался до рассвета; когда каша поспевала, хозяйка вынимала горшок из печи, и вся семья начинала его рассматривать. Если горшок треснул или каша выходила неудачная, это предвещало беду. Если же каша получалась пышной и вкусной, ждали счастья для всего дома.

Каша CC0

13 января не следует выносить мусор. Наши потомки считали, что так можно лишиться своего счастья. Также нельзя брать и давать деньги в долг. Иначе есть риск весь год прожить в нужде. По этой же причине не нужно считать мелкие деньги. Еще важно ни с кем не ругаться. А если находитесь с кем-то в ссоре, помириться.

Народные приметы 13 января