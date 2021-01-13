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Жизнь

Что ни в коем случае нельзя делать 13 января. Народные приметы на Васильев вечер

13 января отмечается народно-христианский праздник — Васильев вечер. Иначе дата называется «Щедрый вечер», «Меланка», «Овсень». Приметы и традиции дня — в нашем материале.

Зима в лесу.
Зима в лесу.
СС0

Народные традиции 13 января

13 января — канун Нового года по старому стилю. Хозяйки готовили много блюд. Чтобы хватило угостить всех знакомых и соседей, зашедших в гости. Существовало поверье, что богатый стол обеспечит хозяину достаток на весь год.

Особой популярностью пользовались блюда из свинины, так как святой Василий считался покровителем свиноводов. Кроме того, свинья символизировала плодовитость и благополучие. В пословицах об этом дне говорится: «Свинку да боровка для Васильева вечерка»; «Не чиста животина свинья, да нет у Бога ничего нечистого — Василий Зимний освятит!».

Еще один обычай, связанный с кулинарией, — приготовление каши. Обряд совершался до рассвета; когда каша поспевала, хозяйка вынимала горшок из печи, и вся семья начинала его рассматривать. Если горшок треснул или каша выходила неудачная, это предвещало беду. Если же каша получалась пышной и вкусной, ждали счастья для всего дома.

Каша
Каша
CC0

13 января не следует выносить мусор. Наши потомки считали, что так можно лишиться своего счастья. Также нельзя брать и давать деньги в долг. Иначе есть риск весь год прожить в нужде. По этой же причине не нужно считать мелкие деньги. Еще важно ни с кем не ругаться. А если находитесь с кем-то в ссоре, помириться.

Народные приметы 13 января

  • Если ночью на небе много звезд, то будет хороший урожай ягод.
  • Снег в этот день сулит урожайный год.
  • Если погода тёплая, то лето будет дождливым.
  • Много инея на деревьях — к хорошему сбору мёда и урожаю зерновых культур.
  • Обледенение на деревьях — к урожаю овощей.
  • Оттепель — к дождливому лету.
  • Вьюга — к богатому урожаю орехов.
  • Если ночь ясная и звездная, то люди будут здоровы и счастливы.
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